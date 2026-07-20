Cá nhân vi phạm giao dịch tài sản mã hóa bị phạt tới 100 triệu đồng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 284/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa. Theo quy định, mức xử phạt tối đa đối với tổ chức lên tới 200 triệu đồng, trong khi cá nhân bị phạt tối đa 100 triệu đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2026 và được áp dụng đến khi Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ hết hiệu lực.

Chào bán tài sản mã hóa không đúng đối tượng bị phạt tới 200 triệu đồng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Nghị định nêu rõ, các mức xử phạt được quy định áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tương tự thì mức phạt bằng 1/2 mức phạt đối với tổ chức. Chẳng hạn, tổ chức phát hành tài sản mã hóa vi phạm quy định pháp luật về sở hữu nước ngoài đối với tài sản làm cơ sở phát hành sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng. Trường hợp tổ chức chào bán, phát hành tài sản mã hóa không đúng đối tượng theo quy định; chào bán, phát hành tài sản mã hóa khi chưa đáp ứng đủ điều kiện quy định; không công bố bản cáo bạch và các tài liệu liên quan trên trang thông tin điện tử của tổ chức phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa... sẽ bị phạt từ 150 - 200 triệu đồng.

Đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị định quy định mức phạt từ 180 - 200 triệu đồng. Cụ thể, tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa; quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Đối với nhà đầu tư trong nước, việc giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép sẽ bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng. Trường hợp nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa được chào bán, phát hành dành cho nhà đầu tư nước ngoài theo khoản 1 điều 6 Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP sẽ bị phạt từ 70 - 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư khi mở tài khoản sẽ bị phạt từ 50 - 70 triệu đồng. Đối với hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho hoặc công khai trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa, mức phạt được áp dụng từ 150 - 200 triệu đồng...

Theo quy định, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1.9.2026 và được áp dụng đến khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP hết hiệu lực