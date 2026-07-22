Cổ phiếu PNJ, MWG... giảm sàn, VN-Index rớt dưới 1.700 điểm

Ngày 22.7, thị trường chứng khoán tiếp tục chìm sâu trong sắc đỏ. Chốt phiên, VN-Index giảm 62,03 điểm, tương ứng giảm 3,58% xuống 1.668,53 điểm. Đây là mức thấp nhất của VN-Index kể từ cuối tháng 3 đến nay. Tương tự, HNX-Index cũng giảm 5,25 điểm xuống 275,49 điểm, tương ứng giảm 1,87%. Trái ngược với điểm số, giá trị giao dịch tăng nhẹ như sàn HOSE có hơn 915 triệu đơn vị được sang tay, đạt 23.405 tỉ đồng, tăng 1,35% so với hôm qua về giá trị và tăng gần 16% về khối lượng.

Nhiều cổ phiếu như PNJ, MWG giảm sàn đẩy VN-Index rớt dưới ngưỡng 1.700 điểm ẢNH: NGỌC THẮNG

Số lượng cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo trên toàn thị trường. Trong đó, nhiều mã bị bán mạnh giảm sàn như MWG, PNJ, VIC, VHM hay nhiều mã khác cũng rơi gần hết biên độ như EIB, DGC, GAS... Loạt cổ phiếu khác cũng rất “thảm”, điển hình là nhóm cổ phiếu ngân hàng như VCB đóng cửa mất 3,88%, TCB giảm 2,68%, CTG giảm 3,88%. Đáng chú ý, trong 30 cổ phiếu blue-chips thuộc rổ VN30 trên sàn HOSE hiếm hoi duy nhất cổ phiếu VNM của Vinamilk lội ngược dòng tăng 700 đồng, lên 59.100 đồng. Chính điều này khiến VN-Index không thể quay đầu hồi phục. Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia vào nên tạo áp lực khi bán ròng gần cả ngàn tỉ đồng trên HOSE.

Trên thực tế, thị trường chứng khoán đã bước vào xu hướng suy yếu từ đầu tháng 7. Áp lực bán xuất hiện đều đặn qua từng phiên trong khi dòng tiền ngày càng thận trọng khiến thanh khoản không được cải thiện. Theo nhiều công ty chứng khoán, đà giảm ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường và nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn trong các phiên tới. Khi thị trường giảm kéo dài nhưng lực cầu không quay trở lại, áp lực tâm lý đối với nhà đầu tư ngày càng lớn. Nhiều tài khoản ghi nhận mức lỗ 15-20% chỉ trong khoảng hai tuần, rơi vào ngưỡng phải bổ sung tài sản đảm bảo. Với những tài khoản không kịp bổ sung ký quỹ, hoạt động bán giải chấp (force sell) diễn ra, khiến nguồn cung tăng mạnh và tạo hiệu ứng bán tháo trên diện rộng. Trong thời gian tới, nếu lực cầu không sớm cải thiện, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm điểm và lùi về kiểm định vùng 1.630-1.650 điểm, nơi được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quyết định đối với khả năng ổn định trở lại của thị trường.







