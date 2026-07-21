BVBank niêm yết 640 triệu cổ phiếu trên sàn HoSE

640 triệu cổ phiếu BVBank chào sàn giá tham chiếu của cổ phiếu BVB là 13.100 đồng/cổ phiếu, với thanh khoản ổn định, phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư đối với cổ phiếu BVB sau khi chuyển niêm yết. Việc niêm yết trên sàn HoSE của các công ty đại chúng nói chung và BVB nói riêng là dấu mốc quan trọng và cần thiết trong hành trình phát triển của BVB. Qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao mức vốn hóa và tính thanh khoản cho thị trường, đồng thời mang đến các cơ hội tiềm năng cho nhà đầu tư. Về phía BVBank, đây là cơ hội mở ra những điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, gia tăng giá trị cho cổ đông và đẩy mạnh sự phát triển bền vững của ngân hàng.

640 triệu cổ phiếu BVBank niêm yết tại HoSE ẢNH: T.T

Bên cạnh đó, BVBank bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với nhiều nền tảng quan trọng được thiết lập. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận BVBank tăng vốn điều lệ tối đa 3.504 tỉ đồng, nâng tổng số vốn điều lệ lên gần 10.000 tỉ đồng. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành (IDR) dài hạn ở mức B+, với triển vọng "Ổn định" - kết quả phản ánh sự ghi nhận đối với năng lực tài chính, chất lượng quản trị rủi ro cũng như định hướng phát triển bền vững của ngân hàng. Đồng thời, kết quả kinh doanh tích cực từ quý 1/2026 và dự báo khả quan trong 6 tháng đầu năm với mức lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 500 tỉ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ 2025, hoàn thành 70% kế hoạch cả năm.

Trong thời gian tới, BVBank sẽ tiếp tục kiên định với định hướng bán lẻ, tập trung vào 4 trụ cột chính gồm số hóa toàn diện, tập trung danh mục lõi, củng cố năng lực tài chính và nâng cao vị thế trên thị trường tài chính. Xuyên suốt các trụ cột này là định hướng nhất quán: Lấy khách hàng làm trung tâm, phát triển hệ sinh thái số toàn diện thay vì kênh giao dịch đơn lẻ, và theo đuổi chiến lược "tăng trưởng có chọn lọc" để đảm bảo cân bằng giữa mở rộng quy mô và an toàn hệ thống.