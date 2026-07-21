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Kinh tế Ngân hàng

ABBank phát hành thành công hơn 209 triệu cổ phiếu

Đan Thanh
Đan Thanh
ABBank đã phát hành thành công gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của nhà băng này chính thức tăng từ 13.972 tỉ đồng lên tiệm cận 16.068 tỉ đồng.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - UPCoM: ABB) vừa thông báo đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương án được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Kết quả phát hành đã được ngân hàng báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Bộ Tài chính) và công bố thông tin theo đúng quy định pháp lý.

ABBank tăng vốn điều lệ lên hơn 16.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

ABBank tiếp tục tăng cường năng lực tài chính thông qua đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu

ẢNH: ABBANK

Theo báo cáo kết quả phát hành, ABBank đã phát hành thành công gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%.

Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của ngân hàng.

Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của ABBank chính thức tăng từ 13.972 tỉ đồng lên mức tiệm cận 16.068 tỉ đồng.

Việc gia tăng quy mô vốn điều lệ giúp ngân hàng tối ưu hóa các hệ số an toàn vốn (CAR), mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng, đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống số hóa nâng cao trải nghiệm khách hàng và đẩy mạnh mô hình ngân hàng bán lẻ hiệu suất cao.

Đây là bước đi đầu tiên trong lộ trình tăng vốn của ABBank mới được đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 4.2026.

ABBank sẽ tiếp tục triển khai lộ trình tăng vốn nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu tăng tốc phát triển trên cơ sở rà soát, đánh giá các nội dung phương án tăng vốn hiện hành, sửa đổi và bổ sung nếu cần cho phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời thực hiện việc chuyển sàn niêm yết cổ phiếu ABB tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE).

Kết thúc 6 tháng đầu năm nay, ABBank đang ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt 3.016 tỉ đồng, hoàn thành hơn 67% kế hoạch cả năm; tổng tài sản đạt 260.563 tỉ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu (NPL) được kiểm soát ở mức 0,71% và hệ số an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.

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