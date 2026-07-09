Lợi nhuận trước thuế của ABBank vượt 3.000 tỉ đồng

Theo số liệu ước tính mới nhất, lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm nay của ABBank đạt mức 3.016 tỉ đồng, tăng trưởng 80% so với cùng kỳ 2025, đạt 67% kế hoạch cả năm 2026 là 4.500 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý 2/2026, tổng tài sản của ngân hàng đạt 260.650 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra.

Quy mô hoạt động của ABBank tiếp tục mở rộng với dư nợ đạt 138.000 tỉ đồng và tổng mức huy động đạt 163.000 tỉ đồng, đảm bảo sự cân đối tối ưu giữa nguồn vốn và sử dụng vốn, tạo dư địa tăng trưởng tín dụng cho nửa cuối năm nay.

ABBank kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp ấn tượng, ước tính chỉ 0,55%

Điểm nhấn đáng chú ý trong "bức tranh" tài chính kỳ này của ABBank không chỉ nằm ở con số tăng trưởng lợi nhuận, mà còn nằm ở "bộ đôi chỉ số" tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ an toàn vốn.

ABBank kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp ấn tượng, ước tính chỉ 0,55%, nằm trong nhóm các ngân hàng có chất lượng tài sản tốt trên thị trường hiện tại. Song song, tỷ lệ an toàn vốn của ABBank đạt trên 12%, vượt trội so với mức tối thiểu 8% theo chuẩn mực Basel II.

Trong tháng 6 vừa qua, ngay sau khi hoàn thành các thủ tục với Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Bộ Tài chính), nhà băng này đã xúc tiến triển khai đợt phát hành gần 209,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15%, ngày phát hành cổ phiếu là 10.7, đưa vốn điều lệ của ABBank lên trên 16.000 tỉ đồng ngay đầu quý 3/2026.

Đây chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 6.000 tỉ đồng (tương đương mức tăng khoảng 43% so với vốn điều lệ cũ), nhằm mục tiêu sớm đưa quy mô vốn của ngân hàng lên vượt 20.000 tỉ đồng vào quý 1/2027.