PNJ tạm thời áp dụng hạn mức chi trả theo ngày

Ông Phan Quốc Công cho biết, trong khoảng 18 ngày qua, sau khi Công ty kiểm định P-Lap liên quan vụ buôn lậu kim cương, công ty đã chuẩn bị mấy ngàn tỉ đồng để thực hiện mua lại, không để xảy ra sự cố nào. Tuy nhiên, doanh số mua lại cao gấp 5 lần doanh số bán ra, gây áp lực lớn lên dòng tiền ngắn hạn.

Để vừa đảm bảo quyền lợi khách hàng vừa duy trì hoạt động của doanh nghiệp, ông Phan Quốc thông báo, Công ty PNJ sẽ thay đổi hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực thực tế cho toàn bộ các giao dịch mua lại trên toàn quốc.

PNJ thay đổi quản trị thanh khoản ẢNH: T.X

Cụ thể, PNJ thực hiện thanh toán sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước đây. Việc thanh toán được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ giao dịch và phương án khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại và đảm bảo thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo. Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được PNJ xem xét điều chỉnh khi thị trường trở lại ổn định.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) trong buổi họp báo ẢNH: T.X

Về phương án giao dịch, đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ Nghị định 232. Đối với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ, bao gồm vàng miếng SJC, vàng Tài lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời… Giá trị chuyển đổi được áp dụng trên cơ sở chính sách ưu đãi hiện hành tại thời điểm giao dịch, đồng thời được PNJ cộng thêm mức ưu đãi bổ sung theo từng nhóm sản phẩm.

Ông Phan Quốc Công khẳng định, "doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định. Khó khăn hiện nay chủ yếu là áp lực dòng tiền do lượng khách bán lại kim cương tăng mạnh. Công ty sẽ ưu tiên đổi sản phẩm thay vì hoàn tiền ngay; nếu hoàn tiền thì sẽ thực hiện theo lộ trình nhiều đợt nhằm đảm bảo thanh toán. Doanh nghiệp ưu tiên để khách hàng nhận quyền lợi cao nhất bằng cách đổi sang trang sức khác; đổi sang sản phẩm vàng; hoặc kết hợp nhận một phần tiền mặt và một phần sản phẩm".

PNJ cũng nhấn mạnh cần phân biệt giữa giấy kiểm định chất lượng và giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ. Theo đó, phòng kiểm định chỉ có chức năng đánh giá chất lượng viên đá, tương tự như một hoạt động "khám sức khỏe", chứ không có nhiệm vụ xác minh nguồn gốc của sản phẩm. Do đó, một viên kim cương có thể được kiểm định nhiều lần trong quá trình sử dụng, sau khi được mài lại hoặc gia công lại, và mỗi lần kiểm định sẽ có một chứng thư mới. Đây được xem là hoạt động bình thường trong ngành.

Liên quan đến việc kiểm định, ông Phan Quốc Công cho biết, công ty đã tạm dừng tiếp nhận hồ sơ từ bên ngoài để tập trung xử lý lượng hàng nội bộ. Về lâu dài, doanh nghiệp đang xem xét khả năng dừng hẳn dịch vụ kiểm định bên ngoài nhằm hạn chế các rủi ro pháp lý có thể phát sinh. Theo lãnh đạo PNJ, nếu vô tình kiểm định cho những sản phẩm liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật, doanh nghiệp có thể bị ảnh hưởng trong quá trình điều tra, dù chỉ thực hiện chức năng kỹ thuật. Tuy nhiên, đại diện công ty cho biết đây mới là đề xuất của ban điều hành; quyết định cuối cùng sẽ do Hội đồng quản trị xem xét và thông qua.