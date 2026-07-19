Thêm 3 tiệm kim cương tại TP.HCM thông báo tạm ngừng hoạt động

Sáng 19.7, trên trang Facebook của Công ty cổ phần Cashion (trụ sở TP.HCM) chính thức thông báo "tạm ngừng hoạt động kinh doanh kể từ 8 giờ ngày 19.7, trong thời gian 2 tháng, để thực hiện tái cấu trúc toàn diện". Tại thông báo gửi khách hàng, Công ty Cashion cho biết: "Cashion được thành lập với khát vọng mang đến những thiết kế trang sức kim cương tinh tế, giúp nhiều người hiện thực hóa ước mơ sở hữu viên kim cương đầu tiên và lưu giữ những cột mốc ý nghĩa trong cuộc sống. Trong suốt hành trình hoạt động, chúng tôi vô cùng biết ơn khi được đồng hành cùng hàng nghìn khách hàng thông qua các bộ sưu tập như Your First Diamond, Dấu ấn cá nhân độc bản và nhiều thiết kế được tạo nên từ sự sáng tạo, tinh tế cùng tâm huyết của đội ngũ Cashion".

Một trong 3 tiệm kim cương thông báo tạm ngừng kinh doanh sáng 19.7 ẢNH: CMH

Tuy nhiên, thông báo viết "với những biến động quá lớn của thị trường trong thời gian qua, Cashion không còn đủ điều kiện để duy trì hoạt động theo mô hình hiện tại. Chúng tôi trân trọng thông báo: Cashion sẽ chính thức tạm dừng hoạt động kinh doanh kể từ 8:00 ngày 19.7.2026, trong thời gian 2 tháng, để thực hiện tái cấu trúc toàn diện. Trong thời gian này hoặc sớm hơn, Cashion rất mong có thể có cơ hội trở lại với mô hình phù hợp, nhằm mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng". Trang Facebook của Cashion có 288.000 người theo dõi.

Cũng trong sáng 19.7, tiệm kim cương Hoàng Thứ (địa chỉ Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, TP.HCM) thông báo "tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu". Đơn vị này cho biết: "Từ giữa đến cuối tháng 5 đến nay, thị trường trang sức đã liên tục có nhiều biến động lớn. Trong suốt thời gian đó, tụi em vẫn luôn cố gắng duy trì hoạt động và đồng hành cùng quý khách, với hy vọng có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng đến hôm nay, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính cũng như khả năng của tụi em. Vì vậy, Hoàng Thứ Jewelry xin phép được tạm ngưng hoạt động một thời gian để tái cơ cấu. Đây là một quyết định vô cùng khó khăn đối với tụi em, nhưng cũng là điều cần thiết để có thể chuẩn bị cho một sự trở lại vững vàng và tốt hơn".

Là tiệm kim cương nổi tiếng ở khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM), Quế Jewelry cũng chính thức tạm nghỉ vào sáng 19.7. Thông báo của Quế Jewelry viết : "Chúng tôi cũng không phủ nhận rằng giai đoạn hiện nay mang đến rất nhiều khó khăn cho toàn ngành. Thị trường trầm lắng, sức mua giảm, doanh nghiệp nào cũng đang phải nỗ lực để duy trì hoạt động". Đồng thời thông báo: "Quế Jewelry xin phép tạm nghỉ từ ngày 19.7.2026 đến 3.8.2026 để sắp xếp lại hoạt động và chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường sắp tới. Trong thời gian này, việc phản hồi tin nhắn và hỗ trợ Quý khách có thể chậm hơn thường lệ. Quế Jewelry rất mong nhận được sự thông cảm và thấu hiểu từ Quý Cô, Chú, Anh, Chị. Đây chỉ là một khoảng nghỉ ngắn. Quế Jewelry sẽ sớm quay trở lại, tiếp tục phục vụ Quý khách bằng sự tận tâm, minh bạch và trách nhiệm như lời cam kết từ trước đến nay".