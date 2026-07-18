Thêm tiệm kim cương tạm ngưng hoạt động

Tạm ngừng thu mua, tạm đóng cửa

Trong thư gửi khách hàng công bố ngày 18.7, tiệm kim cương Cao Hùng (TP.HCM) viết: "Trước đây tiệm đã có xác nhận lịch hẹn thu đổi với một số quý khách và các anh chị cũng đồng ý hỗ trợ từ 1-2-3 cho đến 8 tháng cho cửa hàng có thời gian kinh doanh để tiếp tục thanh toán cho khách hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi niềm tin của thị trường đang bị ảnh hưởng bởi việc nhiều đơn vị từng nhận hẹn nhưng sau đó ngừng hoạt động vì bất khả kháng, không ít khách hàng đã thay đổi quyết định và mong muốn được xử lý ngay lập tức!. Điều này khiến cửa hàng rơi vào tình trạng quá tải ngoài khả năng kiểm soát, điện thoại nghe không kịp, nhắn tin trả lời không hết!. Bên cạnh đó, trong những ngày gần đây, cửa hàng cũng đã xảy ra một số sự việc đáng tiếc khi có khách hàng gây áp lực để được thanh toán sớm, bản thân em và nhân viên rất áp lực, cũng mong qua giai đoạn này để có thể bình yên trở lại. Đây là điều em muốn chia sẻ đến khách hàng. Và em chỉ mong khách hàng là người quyết định có cho doanh nghiệp được tồn tại hay không".

Bên dưới thư, chủ tiệm thông tin: "Em Dung xin phép tạm ngưng hoạt động - thu đổi trong thời gian 2 tuần để ổn định lại!. Sau thời gian trên, em Dung sẽ thông báo chính thức ngày tiếp nhận thu đổi trở lại trên Fanpage và các kênh thông tin của cửa hàng. Em Dung thành thật xin lỗi và rất mong nhận được sự thông cảm,kiên nhẫn từ quý khách". Trước đó, tiệm kim cương này có thông báo: "Mọi người ơi. Hôm nay em xin nghỉ nửa ngày nha. Hẹn cả nhà mai em live nha. Hôm nay lượng khách đã hẹn ngày thanh toán muốn thanh toán gấp. Không chờ đợi vì nhiều tiệm đóng cửa quá đông. Em không xử lý kịp".

Tiệm vàng Hồng Phúc (tỉnh Đồng Tháp) thông báo tạm ngưng hoạt động ẢNH: CMH

Đây là một trong nhiều tiệm vàng bạc đá quý tiếp tục thông báo tạm ngưng hoạt động trong những ngày gần đây. Trước đó, sau khi Công ty PJA (TP.HCM) thông báo ngừng hoạt động vì "hơn 90% khách bán lại tăng lên đột xuất và việc thanh khoản gần như tắc nghẽn", tiệm kim cương Hồng Phúc (tỉnh Đồng Tháp) cũng ra thông báo tạm ngưng phục vụ khách hàng từ 16.7 đến 19.9 "nhằm tái cơ cấu và nâng cao chất lượng phục vụ khách Hàng". Đây là thông báo của ngày thứ 2 liên tiếp. Trước đó, tiệm này thông báo: "Trước những biến động liên tục của thị trường, Hồng Phúc đã luôn nỗ lực duy trì hoạt động và đồng hành cùng quý khách. Suốt hơn 2 tháng qua, chúng tôi đã cố gắng bằng tất cả khả năng với mong muốn vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Tuy nhiên, những biến động của thị trường đã vượt ngoài dự tính. Hồng Phúc sẽ tạm ngưng hoạt động 1 thời gian để tái cơ cấu nâng cao chất lượng dịch vụ".

Khách hàng bơ vơ không biết bán ở đâu

Ngoài các cửa hàng đóng cửa, một số tiệm kim cương thực hiện khóa trang facebook khiến khách hàng như ngồi trên đống lửa. Chị N.Kim (TP. HCM) chia sẻ vào cuối tháng 6 ra cửa hàng Công ty PJA để bán vòng trị giá 142 triệu đồng, giảm giá 20% theo chế độ thu vào, công ty hẹn đến đầu tháng 10 mới thanh toán. Nhưng giờ tiệm đóng cửa, chị cũng không biết làm sao.

Tại một tiệm kim cương khu vực chợ Bến Thành (TP.HCM), một phụ nữ tầm 45 tuổi hỏi nhân viên bán hàng tiệm này có thu lại nữ trang của tiệm Kim Lý hay không. Người phụ nữ này cho biết đang có bộ nữ trang mua của Kim Lý có giá trị hơn 1 tỉ đồng. Giờ chủ tiệm bị bắt, tiệm đóng cửa nên không biết bán ở đâu. Nhân viên bán hàng trả lời, tiệm đang ưu tiên giải quyết cho khách của tiệm".

Trước làn sóng khách hàng đi bán kim cương, để trấn an khách hàng, tiệm kim cương Kimberly (TP.Cần Thơ) vừa thông báo trên trang facebook (có 866.000 người theo dõi) về việc sẽ thực hiện livetreams cập nhật tình hình hiện tại và làm rõ một số thông tin đang được quan tâm vào 17 giờ ngày 18.7.2026.



Trước đó, tối 17.7, một trang facebook của tiệm kim cương L. thực hiện livestream bán hàng với giá giảm 30%. Chủ tiệm rao một vỏ nhẫn đính đá kim cương với giá 165 triệu đồng, giảm còn 115,5 triệu đồng. Trang này thông báo tối 18.7 sẽ "xả hàng loạt kim cương với giá chạm đáy chưa từng có".

Thị trường kim cương đang trải qua giai đoạn khủng hoảng lòng tin từ những vụ vi phạm pháp luật về buôn lậu, giấy kiểm định...