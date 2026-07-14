Xuất hiện những doanh nghiệp đạt lợi nhuận khủng nửa đầu năm

Bắt đầu bước vào thời gian phải thực hiện công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, một số doanh nghiệp công bố lợi nhuận tăng mạnh. Chẳng hạn, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam - Công ty CP (mã chứng khoán BSR) vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, doanh nghiệp ghi nhận tổng sản lượng sản xuất đạt hơn 4 triệu tấn, doanh thu hợp nhất đạt 100.922 tỉ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 12.636 tỉ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước, qua đó đóng góp 5.871 tỉ đồng cho Ngân sách Nhà nước.

BSR đặt kế hoạch doanh thu đạt 154.140 tỉ đồng cả năm 2026, tăng gần 9% so với kết quả thực hiện năm 2025 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 2.162 tỉ đồng. Như vậy, chỉ sau nửa đầu năm, BSR đã hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và 584% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Một số doanh nghiệp như BSR đạt lợi nhuận khủng sau nửa đầu năm 2026 ẢNH: BSR

Tương tự, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán GAS) ước đạt doanh thu 75.000 tỉ đồng cùng mức lợi nhuận trên 8.000 tỉ đồng trong nửa đầu năm. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, kết quả này tương ứng hơn 70%.

Với kết quả của một số công ty thành viên tích cực, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cũng ước đạt doanh thu hợp nhất 445.400 tỉ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước và nộp ngân sách đạt 88.900 tỉ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB) công bố ước đạt 3.016 tỉ đồng lợi nhuận trong nửa đầu năm 2026, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tương đương khoảng 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Một nhà băng khác là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - mã chứng khoán VBB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỉ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3 và lũy kế 9 tháng niên độ tài chính 2025 - 2026 (từ ngày 1.10.2025 đến ngày 30.6.2026). Theo đó, trong 9 tháng niên độ tài chính 2025 - 2026, công ty có doanh thu hợp nhất ước đạt 27.358 tỉ đồng, hoàn thành 78% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 568 tỉ đồng, hoàn thành 114% kế hoạch lợi nhuận theo phương án 1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua...