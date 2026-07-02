Phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt gần 150.000 tỉ đồng

Sáng 2.7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị "Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế". Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết thời gian qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hạ tầng thị trường và nâng cao chất lượng quản lý, giám sát. Nhờ đó, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, từng bước khẳng định vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Cụ thể, năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 763.500 tỉ đồng, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc đáp ứng nhu cầu vốn của khu vực doanh nghiệp. Đến giữa tháng 6.2026, hoạt động huy động vốn tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan. Giá trị huy động thông qua phát hành cổ phiếu đạt 114.100 tỉ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước; giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 148.800 tỉ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025.

Bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội nghị "Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế" ẢNH: UBCKNN

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh: Những con số này phản ánh nhu cầu mở rộng đầu tư của doanh nghiệp, đồng thời cho thấy niềm tin của nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam đang tiếp tục được củng cố. Quan trọng hơn, thị trường chứng khoán đang ngày càng phát huy tốt hơn vai trò huy động và phân bổ nguồn lực cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động của môi trường quốc tế. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng vừa tạo thuận lợi cho hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch, an toàn của thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Trong đó, đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 200/2026 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thay thế các quy định trước đây. Nghị định số 200 có nhiều điểm mới được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển an toàn, minh bạch, bền vững. Chẳng hạn, Nghị định quy định rõ mục đích phát hành là để thực hiện dự án đầu tư theo các hình thức đầu tư quy định tại luật Đầu tư. Đáng chú ý, doanh nghiệp được sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu để gửi tiền tại ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài, mua chứng chỉ tiền gửi do ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành trong trường hợp chưa đến thời điểm giải ngân theo tiến độ.

Có nhiều quy định mới đối với hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp ẢNH: UBCKNN

Đồng thời, Nghị định số 200 cũng quy định cho phép doanh nghiệp được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu, thay đổi mục đích phát hành tại phương án phát hành khi đáp ứng các quy định: Được cấp có thẩm quyền thông qua, được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận, đã hoàn thành việc mua lại trái phiếu trước hạn đối với những người sở hữu trái phiếu không chấp thuận...



