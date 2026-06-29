Hôm nay 29.6, Sàn giao dịch carbon Việt Nam chính thức giao dịch

Sàn giao dịch carbon Việt Nam chính thức được khai trương và có phiên giao dịch đầu tiên vào sáng 29.6. Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), sản phẩm được giao dịch đầu tiên là mã hạn ngạch phát thải khí nhà kính VN2025. Khối lượng hạn ngạch phát thải khí nhà kính 511.473.846 tấn CO 2 tương đương, giai đoạn tuân thủ 2025 - 2026. Ngày giao dịch cuối cùng của mã hạn ngạch phát thải khí nhà kính là 24.12.2027.

Việc giao dịch trên sàn carbon cũng diễn ra gần như chứng khoán, nhưng chỉ dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu mua bán quyền được phát thải hoặc kết quả giảm phát thải. Nếu doanh nghiệp phát thải thấp hơn hạn ngạch được cấp, phần dư có thể bán trên thị trường. Ngược lại, doanh nghiệp phát thải vượt hạn ngạch sẽ phải mua thêm hạn ngạch để đáp ứng nghĩa vụ tuân thủ.

Việc đưa Sàn giao dịch carbon vào hoạt động giúp Việt Nam thực hiện giảm phát thải khí nhà kính ẢNH: ĐT

Theo thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), hiện đã có 6 công ty chứng khoán đầu tiên được chấp thuận trở thành thành viên lưu ký và thanh toán giao dịch carbon, gồm Công ty CP Chứng khoán VPS (VPS), Công ty CP Chứng khoán VietinBank (CTS), Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (VND), Công ty CP Chứng khoán DNSE (DSE), Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) và Công ty CP Chứng khoán MB (MBS). Các công ty chứng khoán thực hiện đầy đủ quy trình giao dịch trên thị trường carbon, từ đặt lệnh, khớp lệnh đến lưu ký tài sản và bù trừ, thanh toán.

Công ty Chứng khoán VNDIRECT nhận định, thị trường carbon gắn với một dịch chuyển lớn hơn của dòng vốn quốc tế. Việc Việt Nam đáp ứng tiêu chí thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell, với hiệu lực nâng hạng từ tháng 9 sắp tới, được kỳ vọng thu hút thêm dòng vốn tổ chức nước ngoài - nhóm nhà đầu tư từ lâu đã sàng lọc theo tiêu chí ESG khi phân bổ tài sản.

Theo Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), có 92 doanh nghiệp được phép giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính phân bổ cho giai đoạn 2025 - 2026. Trong đó bao gồm các công ty sắt thép, xi măng, nhiệt điện như Xi măng Vicem Tam Điệp, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Nghi Sơn, Xi măng Vicem Hoàng Mai, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, thép Vina Kyoeil, thép Pomina 2, thép Miền Nam, thép Hòa Phát Dung Quất, thép Việt - Ý, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty điện lực TP.HCM...