Người sở hữu nhiều cổ phiếu 'vua' sắp nhận cổ tức tiền mặt

Một loạt ngân hàng vừa công bố chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - mã chứng khoán BID) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 20.7 để chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu. Ngày thanh toán cổ tức vào 20.8. BIDV hiện có hơn 7,28 tỉ cổ phiếu đang lưu hành và ước chi khoảng hơn 3.276 tỉ đồng cho đợt cổ tức đợt này.

Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu nhiều ngân hàng sẽ được nhận cổ tức tiền mặt ẢNH: NGỌC THẮNG

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã chứng khoán VCB) công bố ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 là 24.7, ngày thanh toán dự kiến là 27.8. Cổ đông sẽ được nhận bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương đương 450 đồng/cổ phiếu. Với hơn 8,3 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ngân hàng dự kiến chi khoảng 3.760 tỉ đồng để trả cổ tức tiền mặt.

Đáng chú ý, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) cũng công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông cùng tỷ lệ và thời gian như Vietcombank. Cụ thể, chi trả cổ tức với tỷ lệ 4,5%, tương ứng 450 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 24.7, trong khi ngày thanh toán dự kiến vào 27.8. VietinBank có gần 7,8 tỉ cổ phiếu đang lưu hành và ước tính chi ra khoảng 3.495 tỉ đồng để thanh toán cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Trước đó, một số ngân hàng cũng đã chia cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt như Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - mã chứng khoán LPB) với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. LPB ước tính chi ra gần 9.000 tỉ đồng. Ngân hàng TMCP Quân đội (mã chứng khoán MBB) chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu và đã chi khoảng 8.055 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank - mã chứng khoán TCB) chia cổ tức tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu và đã chi hơn 4.960 tỉ đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng chi trả cổ tức với tỷ lệ 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu và tổng cộng chi gần 3.600 tỉ đồng cho đợt này...