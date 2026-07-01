Nhiều doanh nghiệp 'bạo tay' chi cổ tức

Cổ đông nhận "mưa" cổ tức

Nhiều doanh nghiệp (DN) niêm yết đã và đang thực hiện chia cổ tức cho năm 2025 với mức khá cao. Chẳng hạn, Công ty CP Vinhomes (mã chứng khoán VHM) công bố sẽ thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền vào ngày 22.7 với tỷ lệ 60% bằng tiền mặt, tương ứng một cổ phiếu nhận 6.000 đồng. Với hơn 4,1 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, Vinhomes dự kiến chi hơn 24.644 tỉ đồng để trả cổ tức này. Bên cạnh cổ tức tiền mặt, Vinhomes cũng sẽ phát hành hơn 4,1 tỉ cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 1:1. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2025. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của Vinhomes trong nhiều năm qua. Đồng thời, đây cũng là đợt cổ tức lớn nhất trong lịch sử chứng khoán VN xét về số tiền chi trả và lượng cổ phiếu phát hành.

Trong khi đó, Tổng công ty Khoáng sản TKV (mã chứng khoán KSV) chia cổ tức với tổng tỷ lệ lên tới 90,5%. Trong đó, cổ tức bằng tiền là 40,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.050 đồng và trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 50 cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 100 triệu đơn vị. Hay Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán NCT) công bố sẽ chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 80% cho năm 2025 và nâng lên 100% đối với năm 2026. Trong nhiều năm qua, DN này liên tục duy trì cổ tức từ 80% trở lên.

Nhiều doanh nghiệp chia cổ tức cao, vượt lãi suất ngân hàng Ảnh: Ngọc Thắng

Đáng chú ý, một số công ty có tỷ suất cổ tức (cổ tức/thị giá) bằng tiền mặt cao hơn cả lãi suất tiết kiệm. Chẳng hạn, Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán SAB) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 29.7 để trả cổ tức năm 2025 còn lại bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%/mệnh giá, tương ứng cứ 1 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng. Với hơn 1,28 tỉ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ chi hơn 3.800 tỉ đồng để trả cổ tức đợt này. Trước đó vào tháng 2, Sabeco đã tạm ứng cổ tức 20% bằng tiền mặt. Như vậy tổng cộng cổ đông nhận được cổ tức năm 2025 là 50%, tương ứng cứ 1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng. Hiện cổ phiếu Sabeco trên sàn có giá 48.700 đồng thì tỷ suất cổ tức là gần 10,3%, cao hơn lãi suất tiết kiệm hiện nay. Sabeco cũng lên kế hoạch sẽ chia cổ tức cho năm nay ở mức 50%. Đây là DN nhiều năm qua luôn duy trì cổ tức cao, trong đó có nhiều năm chia bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%.

Một đơn vị khác là Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN (mã chứng khoán VEA) đã chốt trả cổ tức tiền mặt năm 2025 ở mức 5.240 đồng/cổ phiếu. Giá VEA trên sàn giao dịch khoảng 35.000 đồng, tương ứng tỷ suất cổ tức 15% và tỷ lệ chi trả lên tới 97,4% lợi nhuận. Đây là mức cổ tức cao nhất trong vòng 4 năm qua của DN này. Tương tự, Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán BMP) vừa chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2025 bằng tiền mặt là 83,6%, tương ứng 8.360 đồng/cổ phiếu. Trước đó, công ty này đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 65%/mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 6.500 đồng. Tổng cộng cổ tức mà Nhựa Bình Minh chi trả năm 2025 cho cổ đông lên đến 148,6%/mệnh giá, tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 14.860 đồng. Thị giá hiện nay của cổ phiếu BMP ở mức 153.000 đồng tỷ suất cổ tức của công ty đạt hơn 9,7%...

Lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư

Báo cáo về danh mục cổ phiếu tỷ suất cổ tức cao của Công ty chứng khoán Mirae Asset công bố cuối quý 1/2026 đã liệt kê những mã cụ thể và nhận định: Nhóm cổ phiếu tiền mặt dồi dào và cổ tức cao thường thuộc về các DN đầu ngành có nền tảng tài chính vững mạnh, đòn bẩy thấp. Với dòng tiền ổn định, đây là lớp tài sản phòng thủ tối ưu, giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh. Chia sẻ thêm về việc nhiều DN chia cổ tức cao, ông Đinh Minh Trí, Giám đốc phân tích Khối Khách hàng cá nhân, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset, phân tích trong bối cảnh lãi suất tăng cao, thị trường chứng khoán đang gặp khó, nhất là thanh khoản ở mức thấp thì nhóm cổ phiếu có tỷ suất cổ tức cao là các DN có nền tảng tài chính tốt, độ an toàn cao.

Cổ phiếu có cổ tức cao cũng là một lựa chọn tốt cho nhà đầu tư nắm giữ lâu dài Ảnh: Đào Ngọc Thạch

"Danh mục cổ phiếu có cổ tức cao hay được nhiều nhà đầu tư có kế hoạch nắm giữ lâu dài lựa chọn, hoặc những người "canh" mua vào với số lượng lớn khi giá cổ phiếu biến động mạnh. Do đó, với những mã như vậy thì nhà đầu tư cũng chỉ nên chọn vùng mua ở giá thấp trong giai đoạn thị trường không thuận lợi. Nhóm cổ phiếu này không phù hợp cho chiến lược mua đuổi", ông Đinh Minh Trí chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm, chuyên gia tài chính Phan Dũng Khánh cho rằng có nhiều trường hợp khi DN chia cổ tức cao thì giá cổ phiếu sẽ bật tăng nhưng cũng vẫn có một số ngoại lệ giá cổ phiếu quay đầu giảm. Hơn nữa, khi được nhận cổ tức thì giá cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên về dài hạn, việc trả cổ tức cao, gồm cả tỷ suất cổ tức dù không cao hơn lãi suất ngân hàng nhưng được duy trì đều đặn nhiều năm, cho thấy DN làm ăn ổn định, bền vững. Điều này cực kỳ có lợi cho cổ đông, nhà đầu tư. Khi đó, dù giá cổ phiếu bị điều chỉnh ngắn hạn khi DN chi cổ tức nhưng về dài hạn vẫn theo xu hướng tăng. Tương tự, điều này cũng đúng với các công ty chia cổ tức bằng cổ phiếu. Xét về lâu dài, DN sẽ mở rộng về quy mô hoạt động, doanh thu gia tăng, thương hiệu tăng… và tất cả sẽ góp phần đưa giá trị cổ phiếu đi lên.

Mặt khác, ông Khánh lưu ý với bất kỳ hình thức đầu tư nào cũng không nên "bỏ hết trứng vào một rổ". Vì vậy, khi nhà đầu tư lựa chọn danh mục cổ phiếu thì cần xem xét đa dạng: những cổ phiếu có cổ tức đều đặn là một yếu tố cần thiết và phù hợp với người có chiến lược nắm giữ trung và dài hạn, bên cạnh những mã chứng khoán có khả năng đạt lợi nhuận cao nếu DN có tiềm năng, lĩnh vực phát triển mạnh hơn trong tương lai.