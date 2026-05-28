BIDV giữ vững vị thế Ngân hàng lưu ký tốt nhất Việt Nam

Đại diện BIDV nhận giải thưởng từ TAB

Năm 2026 ghi nhận sự hiện diện ngày càng nổi bật của nhiều ngân hàng Việt Nam tại các hạng mục trao giải của The Asian Banker. Trong bối cảnh đó, BIDV khẳng định vị thế dẫn đầu khi vượt qua nhiều định chế tài chính lớn trên thị trường để tiếp tục giữ vững vị trí cao nhất tại hạng mục "Best Custodian Bank in Vietnam".



Tính đến nay, BIDV cũng là ngân hàng Việt Nam duy nhất từng được The Asian Banker trao giải thưởng cao nhất dành cho ngân hàng lưu ký ở cấp quốc gia.

Lợi thế cạnh tranh của BIDV được xây dựng trên nền tảng khách hàng bền vững, năng lực vận hành ổn định và vị thế dẫn đầu thị trường lưu ký giám sát tại Việt Nam. Đến cuối năm 2025, BIDV đang cung cấp dịch vụ cho 38 công ty quản lý quỹ và 76 quỹ đầu tư thuộc đầy đủ các loại hình khác nhau, tổng giá trị tài sản lưu ký đạt hơn 868.000 tỉ đồng (khoảng 32 tỉ USD), tăng trưởng 31,5% so với năm trước.

Việc 6 năm liên tiếp được The Asian Banker vinh danh không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu của BIDV trong lĩnh vực lưu ký giám sát, mà còn phản ánh quá trình phát triển ngày càng tiệm cận các thông lệ quốc tế của dịch vụ ngân hàng lưu ký tại Việt Nam.