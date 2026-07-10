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Kinh tế Ngân hàng

Vietcombank ưu tiên vốn cho tài chính xanh và dự án trọng điểm

Thanh Xuân
Thanh Xuân
Ngày 10.7, tại hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm 4,8%, tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên, xanh và dự án trọng điểm.

Tính đến 30.6, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỉ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường I đạt trên 1,75 triệu tỉ đồng; dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỉ đồng, tăng 4,8%. Trên nền tảng tài chính vững chắc, Vietcombank tiếp tục tối ưu cơ cấu tín dụng, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp SME, FDI, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Vietcombank tập trung vốn cho lĩnh vực ưu tiên, tài chính xanh và dự án trọng điểm- Ảnh 1.

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ẢNH: Q.T

Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng của hoạt động bán buôn với dư nợ tăng trên 16%; dư nợ phân khúc SME cũng tăng 10,4% so với đầu năm. Cùng lợi thế truyền thống về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, Vietcombank đã mở rộng hệ sinh thái dịch vụ dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn vào Việt Nam. Qua đó, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, thị phần đạt 18,6%; doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20,3%, tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại.

Vietcombank cũng dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, tài chính xanh, thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng giao thông và logistics như LNG Quảng Trạch II, Lô B - Ô Môn, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các tuyến metro Hà Nội và TP.HCM... Đến hết tháng 5.2026, tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên tăng gần 8%, chiếm khoảng 34% tổng quy mô tín dụng. Ngoài ra, Vietcombank triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp hơn tới 2% so với mặt bằng bình quân chỉ trong nửa đầu năm 2026. Ở phân khúc bán lẻ, hệ sinh thái VCB Digibank Hộ kinh doanh, Merchant App, OneQR, VCB Tablet và kết nối với cơ quan thuế tiếp tục giúp Vietcombank mở rộng tệp khách hàng, đưa số lượng hộ kinh doanh tăng 145% so với năm 2025.

Ngoài ra, Vietcombank trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai thanh toán QR xuyên biên giới tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ thông qua Alipay+. Giải pháp này mở rộng trải nghiệm thanh toán không tiền mặt cho khách hàng Việt Nam khi ra nước ngoài, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và kết nối giao thương quốc tế.

Nền tảng tài chính vững chắc tiếp tục là lợi thế cạnh tranh nổi bật của Vietcombank. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%, hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 11,14%. Đáng chú ý, từ tháng 3, Vietcombank trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên áp dụng phương pháp tiêu chuẩn theo Basel III trong quản trị rủi ro, tiệm cận các chuẩn mực quản trị của các ngân hàng quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Vietcombank yêu cầu toàn hệ thống xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, các dự án trọng điểm quốc gia, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, hoàn thiện mô hình quản trị và nâng cao năng lực cạnh tranh.

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