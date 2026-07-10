MB, MBV cam kết đồng hành cùng VIFC-HCMC huy động khoảng 2 tỉ USD

Trong khuôn khổ sự kiện, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa các bên VIFC-HCMC và Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), và MBV đã chính thức diễn ra, hiện thực hóa cam kết bằng hành động và phát huy tối đa thế mạnh riêng có của mỗi đơn vị để thúc đẩy sự phát triển chung. Theo đó, VIFC-HCMC tập trung kết nối cơ hội và điều phối vĩ mô hạ tầng dịch vụ đạt chuẩn quốc tế, tạo không gian phát triển tối ưu cho các thành viên. Ở vai trò thành viên sáng lập VIFC-HCMC, Tập đoàn MB hỗ trợ nguồn lực cùng thế mạnh hệ thống trên 4 lĩnh vực trọng tâm gồm tài trợ thương mại quốc tế, ngân hàng đầu tư, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái đa ngành.

MBV khai trương trụ sở tại TP.HCM ẢNH: H.H

Trong khuôn khổ hợp tác, MB cam kết đồng hành cùng cơ quan điều hành VIFC-HCMC xây dựng và đề xuất các giải pháp tài chính hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần huy động nguồn lực dự kiến khoảng 2 tỉ USD phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị của TP.HCM. Để cụ thể hóa cam kết của Tập đoàn MB, MBV sẽ giữ vai trò trực tiếp triển khai, cung cấp giải pháp tài chính tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ (TP.HCM), đồng thời xây dựng các mô hình hợp tác phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo để sát cánh lâu dài cùng VIFC-HCMC. Mối liên kết chặt chẽ này đảm bảo dòng chảy tài chính và các giải pháp công nghệ số sẽ được áp dụng vào thực tế một cách nhanh chóng, hiệu quả.

MBV đặt trụ sở tại tòa nhà VIFC-HCMC. VIFC-HCMC được phát triển theo định hướng của Chính phủ nhằm xây dựng một trung tâm tài chính quốc tế có khả năng kết nối dòng vốn, các định chế tài chính và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam với khu vực và thế giới. VIFC-HCMC hướng tới phát triển hệ sinh thái tài chính quốc tế thế hệ mới, tập trung vào các lĩnh vực như thị trường vốn quốc tế, tài chính xanh, tài chính thương mại, fintech, tài sản số, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, VIFC-HCMC thúc đẩy kết nối giữa tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường tài chính Việt Nam.