UOB nghiên cứu các cơ chế thử nghiệm sản phẩm tài chính tại VIFC-HCMC

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các lĩnh vực UOB có thể nghiên cứu tham gia trong khuôn khổ VIFC-HCMC. Nội dung bao gồm cơ chế đăng ký thành viên; các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá giữa VND và ngoại tệ; các giải pháp tài trợ cho dự án hạ tầng; phát hành trái phiếu đô thị; cùng các mô hình tài chính đổi mới sáng tạo có thể được xem xét triển khai trong phạm vi cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), phù hợp với định hướng phát triển của Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Lãnh đạo TP.HCM có buổi làm việc với đại diện UOB ẢNH: H.H

Lãnh đạo TP.HCM hoan nghênh định hướng mở rộng hiện diện của UOB tại thành phố, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng đang triển khai kế hoạch phát triển trụ sở mới tại TP.HCM, dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Cùng với việc mở rộng quy mô hoạt động và gia tăng nguồn nhân lực sau thương vụ mua lại mảng ngân hàng bán lẻ của Citibank tại Việt Nam, UOB tiếp tục khẳng định cam kết đầu tư lâu dài và đồng hành cùng sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

Việc các định chế tài chính quốc tế như UOB chủ động tìm hiểu, nghiên cứu và từng bước tham gia vào hệ sinh thái VIFC-HCMC là tín hiệu tích cực, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của TP.HCM trong tiến trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để Thành phố tiếp tục hoàn thiện môi trường thể chế, thu hút dòng vốn, công nghệ, tri thức quản trị và mạng lưới đầu tư toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế.

UOB trao đổi thông tin tại buổi làm việc với UBND TP.HCM

Với hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, UOB khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng thị trường Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Là một trong những ngân hàng có mạng lưới rộng tại ASEAN, UOB có thế mạnh trong kết nối dòng vốn quốc tế, hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác tài chính xuyên biên giới trong khu vực.

Thông qua bộ phận FDI Advisory, UOB đã hỗ trợ khoảng 400 doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam, với tổng vốn khoảng 9 tỉ đô la Singapore, góp phần tạo ra khoảng 6.000 việc làm. Với nguồn lực đó, UOB tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà đầu tư nước ngoài, các định chế tài chính khu vực và hệ sinh thái phát triển của TP.HCM.

Các vấn đề thường được nhà đầu tư quốc tế quan tâm như rủi ro tỷ giá, khả năng quản trị dòng vốn và tính linh hoạt của sản phẩm tài chính cũng được thảo luận. Theo đó, VIFC-HCMC được kỳ vọng sẽ là một nền tảng phù hợp để từng bước nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện các cơ chế tài chính chuyên biệt, qua đó tạo thêm niềm tin cho các nhà đầu tư quốc tế khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

TP.HCM mong muốn sớm nhìn thấy UOB trở thành một thành viên tích cực của VIFC-HCMC, góp phần vào mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, kết nối Thành phố với các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới. Sự đồng hành của UOB được kỳ vọng sẽ hỗ trợ TP.HCM thu hút dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy các sản phẩm tài chính mới và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai chữ số của thành phố trong giai đoạn tới.