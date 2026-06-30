Ngày 30.6, thông qua thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước đã tăng khối lượng bơm ra thị trường gần gấp đôi so với trước, lên 31.551,12 tỉ đồng. Trong đó, 11 thành viên trúng kỳ hạn 7 ngày với khối lượng 16.496,41 tỉ đồng; 8 thành viên trúng 8.000 tỉ đồng kỳ hạn 35 ngày và 8 thành viên trúng kỳ hạn 56 ngày với khối lượng 7.054,71 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu các kỳ hạn ở mức 4,5%/năm. Nhà điều hành đã có động thái bơm ròng giúp thanh khoản hệ thống dồi dào, qua đó hạ nhiệt lãi suất liên ngân hàng.

Lãi suất tiền đồng tăng nhẹ ẢNH: NGỌC THẮNG

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất tiền đồng tăng giảm trái chiều so với cuối tuần trước từ 0,02 - 1,2%/năm ở các kỳ hạn. Lãi suất bình quân liên ngân hàng ngày 29.6 kỳ hạn qua đêm lên 3,73%/năm, 1 tuần lên 7,96%/năm, 2 tuần lên 8,47%/năm, 1 tháng lên 8,15%/năm. Ở kỳ hạn 3 tháng, lãi suất giảm 0,7%/năm, xuống 7,48%/năm; 6 tháng giảm 0,02%, xuống 8,58%/năm. Doanh số tập trung chính ở kỳ hạn qua đêm với 861.276 tỉ đồng (tăng gần 73.000 tỉ đồng), kỳ hạn 1 tuần với doanh số 8.530 tỉ đồng (tăng 2.000 tỉ đồng)…

Trong tuần cuối tháng 6, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết lãi suất tiết kiệm ngân hàng cuối tháng 6 có xu hướng tăng nhẹ ở một số kỳ hạn ngắn, tuy nhiên, mặt bằng chung vẫn duy trì ổn định nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống. Mức lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng tại các ngân hàng kịch trần 4,75%/năm, kỳ hạn 6 có mức cao nhất 6,85%/năm, 12 tháng là 6,9%/năm… Các ngân hàng quốc doanh - vẫn là nhóm có mặt bằng lãi suất thấp nhất thị trường nhưng đảm bảo tính ổn định và an toàn cao - có mức lãi suất dao động từ 3,2% - 4,8%/năm tùy kỳ hạn. Lãi suất tăng nhẹ khi nhu cầu cân đối nguồn vốn trong bối cảnh khi cầu tín dụng chuẩn bị vào giai đoạn cuối năm.