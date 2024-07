Ông Nguyễn Quốc Cường: Tài chính của QCG đang tốt

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Quốc Cường cho biết, QCG vừa trải qua biến cố không may mắn, vụ việc đang trong quá trình điều tra. Trong cương vị mới, ông hứa mọi hoạt động kinh doanh thời gian tới sẽ được bình thường. QCG còn nhiều tiềm năng, không có áp lực trả nợ trong thời gian ngắn. Tài chính của công ty đang rất tốt, không có gì đáng lo ngại nên ông mong cổ đông đồng hành, sát cánh trong thời gian tới và cả sau này.

Theo ông Cường, dự án Phước Kiển (huyện Nhà Bè, TP.HCM) đang là một trong những dự án then chốt của công ty. May mắn, mọi hồ sơ, sổ đỏ liên quan dự án đã đưa cho đối tác Sunny Island (trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) đã được Cơ quan điều tra nắm giữ, không bị cầm cố cho bất kỳ khoản vay nào. Do đó, khi nào QCG thanh toán số tiền trên thì có thể cầm lại sổ đỏ của 65 ha đã chuyển cho đối tác. Dự án có nhiều điểm thuận lợi, nhưng gặp vấn đề duy nhất là tiền sử dụng đất được tính toán lại, do đó giá trị sản phẩm sau này bán ra sẽ tăng cao. Tuy nhiên, QCG hoạt động theo pháp luật Nhà nước nên sẵn sàng tuân thủ. Dự án đã kéo dài nhiều năm, nhiều giấy tờ không còn giá trị, khi nhận dự án về sẽ tiếp tục triển khai pháp lý hoặc tìm đối tác xứng tầm để cùng đồng hành phát triển.

Dự án Phước Kiển mà QCG đang triển khai T.N

Năm nay, công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỉ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 20 lần năm trước.

Để đạt được mục tiêu này, từ đây đến cuối năm 2024, công ty sẽ tiếp tục hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Marina Đà Nẵng để kịp bán hàng trong quý 4/2024. Đồng thời, công ty đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt (Q.8, TP.HCM) vào quý 3 năm nay. Đồng thời tiếp tục khai thác mặt bằng khu thương mại tại các dự án.

Không chỉ vậy, công ty có nguồn thu từ mủ cao su, hoàn tất chuyển nhượng 3 nhà máy thủy điện, hoàn tất thoái vốn tại công ty liên kết. Công ty sẽ hoàn thiện pháp lý các dự án dở dang, có tính khả thi cao và chuyển nhượng hàng tồn kho tại các dự án.

"Công ty dự kiến thoái vốn 3 dự án thủy điện, đem về nguồn thu khoảng 1.000 tỉ đồng. Trong năm nay và đầu năm sau, công ty cũng tập trung xử lý hàng tồn kho của các dự án, dự kiến đem về hơn 1.000 tỉ đồng. Cộng với doanh thu Marina Đà Nẵng, con số thu về hoàn toàn khả thi để trả cho đối tác", ông Cường cho hay.

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng cho biết, QCG đang thu xếp bán bớt tài sản, xử lý hàng tồn kho, tính toán thoái vốn dự án để có nguồn tiền khoảng 3.000 tỉ đồng trả bà Trương Mỹ Lan. Bởi hiện nay, gánh nặng của công ty là khoản nợ 2.882 tỉ đồng phải trả cho bà Trương Mỹ Lan trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, liên quan dự án Phước Kiển. Loạt tài sản bất động sản giá trị của doanh nghiệp này cũng bị kê biên để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.