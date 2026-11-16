'Em út' đáng chờ đợi của U.17 Việt Nam

Trong danh sách 21 tuyển thủ U.17 VN sẽ chinh chiến tại U.17 World Cup 2026, Trần Mạnh Quân trở nên đặc biệt. Tiền đạo này là cầu thủ duy nhất thuộc lứa 2010 góp mặt, trong khi toàn bộ 20 đồng đội còn lại đều sinh năm 2009. Việc chân sút 16 tuổi chiếm một trong 6 suất trên hàng công của HLV Cristiano Roland là thành quả từ quá trình tích lũy qua nhiều giải đấu và màn bứt phá đúng thời điểm.

Trước khi bước ra đấu trường thế giới, Mạnh Quân sớm khẳng định năng lực săn bàn ở các giải trẻ quốc nội lẫn châu lục. Năm 2025 đánh dấu cột mốc ấn tượng của tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Hà Nội. Anh lần lượt giành danh hiệu Vua phá lưới ở 2 sân chơi trẻ quốc gia là giải U.15 với 15 bàn thắng và giải U.17 với 9 pha lập công. Khi khoác áo U.17 VN dự vòng loại U.17 châu Á 2026 (diễn ra cuối năm 2025), chân sút sinh năm 2010 tiếp tục ghi 5 bàn, dẫn đầu danh sách lập công của toàn đội. Trong năm 2025, anh ghi tổng cộng 29 bàn sau 29 trận trên mọi mặt trận.

Mạnh Quân (phải) nhạy bén trong việc chạy chỗ và chớp thời cơ dứt điểm ẢNH: VFF

Sang năm 2026, Mạnh Quân vẫn giữ nhịp ghi bàn đều đặn. Trong màu áo U.17 Hà Nội ở vòng loại U.17 quốc gia 2026, anh sở hữu 10 pha lập công. Đến VCK U.17 quốc gia 2026, tiền đạo này ghi thêm 4 bàn để góp mặt trong danh sách cầu thủ đạt danh hiệu Vua phá lưới.

Hành trình ở đội tuyển U.17 VN của Mạnh Quân trong năm 2026 không hoàn toàn suôn sẻ. Anh vắng mặt ở giải U.17 Đông Nam Á, trước khi trở lại trong danh sách dự VCK U.17 châu Á 2026.

Tuy nhiên, giai đoạn chạy đà cho U.17 World Cup 2026 lại chứng kiến sự bứt phá rõ nét của tiền đạo này. Trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc cuối tháng 10, Mạnh Quân ghi bàn ở cả ba trận giao hữu: lập cú đúp vào lưới U.17 Cheonan City, ghi 1 bàn trước U.18 FC Seoul và ấn định tỷ số 4-2 trước Shinpyeong. Đến trận cọ xát với U.17 Fiji tại UAE ngày 9.11, anh tiếp tục lập công. Chỉ 1 phút sau bàn mở tỷ số của Lê Sỹ Bách, Mạnh Quân băng xuống đón đường chọc khe của Chu Ngọc Nguyễn Lực rồi dứt điểm chéo góc, ấn định chiến thắng 2-0 cho U.17 VN.

Về khía cạnh chuyên môn, việc Mạnh Quân vượt qua nhiều đàn anh lứa 2009 để có tên trong danh sách 21 cầu thủ cuối cùng cho thấy sự tin tưởng của HLV Cristiano Roland dành cho chân sút của đội trẻ Hà Nội. Điểm mạnh của tiền đạo 16 tuổi nằm ở khả năng di chuyển không bóng và chọn vị trí trong vòng cấm. Không thiên về lối chơi sức mạnh tì đè, anh là mẫu cầu thủ nhạy bén trong việc thoát xuống sau lưng hàng thủ đối phương và dứt điểm gọn gàng, ít chạm. Sự hiện diện của anh ở Qatar giúp hàng công U.17 VN có thêm một phương án giàu tính đột biến. Sau những dấu ấn từ giải trẻ quốc gia đến loạt trận giao hữu vừa qua, người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi màn trình diễn của tiền đạo này khi bước ra "biển lớn" U.17 World Cup 2026.