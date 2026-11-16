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    Sinh nhật tuổi 20 tuyệt vời của Tuấn Khải: Thắp giấc mơ cùng U.23 Việt Nam!

    Tiểu Bảo
    Tiểu Bảo
    Trung vệ trẻ Nguyễn Lương Tuấn Khải đã đón sinh nhật đặc biệt tuổi 20 ngay ngày 14.11 bằng cách đá chính giúp U.23 Việt Nam vô địch giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026.
    Sinh nhật tuổi 20 tuyệt vời của Tuấn Khải: Thắp giấc mơ cùng U.23 Việt Nam!- Ảnh 1.

    Tuấn Khải (5) trong pha đánh đầu giải vây cho U.23 Việt Nam

    ảnh: Độc Lập

    Tuấn Khải đá chính cả 3 trận cho U.23 Việt Nam

    Tối 14.11, Nguyễn Lương Tuấn Khải bước ra sân Pleiku Arena với tâm trạng đặc biệt. Trận U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Qatar trong trận chung kết giải bóng đá giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026 cũng là ngày anh chính thức bước sang tuổi 20.

    Ở lần đầu tiên khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam trước khán giả nhà, chàng trai trẻ đến từ cố đô Huế đã gây ấn tượng mạnh. Anh đá chính và thi đấu trọn vẹn trong cả 3 trận đấu diễn ra trên sân Pleiku Arena.

    Sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1,82 m), trung vệ Tuấn Khải đã gây bất ngờ cho nhiều người khi thể hiện phong cách chơi chững chạc, tự tin và mạnh mẽ trước các đối thủ mạnh.

    Sinh nhật tuổi 20 tuyệt vời của Tuấn Khải: Thắp giấc mơ cùng U.23 Việt Nam!- Ảnh 2.

    Tuấn Khải trong trận ra mắt U.23 Việt Nam gặp U.23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

    ảnh: Độc Lập

    Không chỉ giỏi không chiến, trung vệ đang thi đấu cho CLB Huế còn ghi điểm bằng tốc độ nước rút nhanh, tranh chấp mạnh mẽ và nhất là khả năng chơi bóng tự tin và chính xác.

    Ít ai biết rằng Tuấn Khải chỉ mới có trận ra mắt U.23 Việt Nam ở trận tứ kết ASIAD 2026 gặp U.23 Hàn Quốc. Đó là trận đấu chúng ta thua 0-4, nhưng Tuấn Khải đã chơi ổn và "ghi điểm" trong mắt BHL.

    Tổng cộng đến hết giải bóng đá quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup 2026, Tuấn Khải đã có 4 trận đấu đều đá chính và chơi trọn vẹn cả trận, tổng cộng 360 phút trước các đối thủ chất lượng cấp châu lục như Hàn Quốc, Qatar, Thái Lan và Singapore.

    Sinh nhật tuổi 20 tuyệt vời của Tuấn Khải: Thắp giấc mơ cùng U.23 Việt Nam!- Ảnh 3.

    Tuấn Khải đang hòa nhập nhanh cùng U.23 Việt Nam

    ảnh: Độc Lập

    Mọi thứ đang diễn ra tuyệt vời với chàng trai cố đô. Ở tuổi U.20, tương lai đang rộng mở trước mắt Tuấn Khải - người đang trong quá trình học hỏi và hoàn thiện bản thân trong màu áo CLB Huế ở giải hạng nhất quốc gia.

    Hy vọng rằng qua thời gian, Tuấn Khải sẽ tiếp tục giữ được ngọn lửa khát vọng cháy bỏng để có thể tiến xa hơn nữa trong sự nghiệp non trẻ của mình, sớm có thể cống hiến cho U.23 Việt Nam và xa hơn là đội tuyển Việt Nam.

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