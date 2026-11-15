U.23 Việt Nam xứng đáng vô địch và sự 'hy sinh' của thần đồng từng được báo Anh ngợi ca

'Mũi khoan' trẻ tuổi

Sinh năm 2006, Long Vũ từng được biết đến là một cầu thủ trẻ tấn công giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Năm 2023, anh là cái tên hiếm hoi của Đông Nam Á lọt vào danh sách "Next Generation", tốp 60 cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới sinh năm 2006, do tờ Guardian (Anh) bình chọn. Cây bút John Duerden của tờ báo này khi đó dành lời khen cho tốc độ, khả năng rê dắt và những đường chuyền vào vòng cấm của Long Vũ, thậm chí ví anh với Phil Foden của Manchester City.

Ở cấp độ trẻ, Long Vũ cũng để lại nhiều dấu ấn. Tại vòng chung kết U.17 châu Á 2023, anh ghi bàn thắng duy nhất của U.17 Việt Nam tại giải, bằng một cú sút xa trước Ấn Độ. Trước đó, ở giải U.16 Đông Nam Á 2022, Long Vũ cũng có bàn thắng trên hành trình cùng U.16 Việt Nam vào đến trận chung kết. Năm 2023, khi mới 17 tuổi, anh còn được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập lên U.23 Việt Nam, đá chính trong trận thắng Philippines, rồi vào sân ở hiệp phụ trận chung kết gặp Indonesia. Ở trận đấu này, U.23 Việt Nam lên ngôi vô địch sau loạt sút luân lưu. Và trong những giải đấu đó, Long Vũ sắm vai mũi nhọn tấn công.

Long Vũ không phải là cầu thủ cao to, nhưng chưa bao giờ ngại va chạm. Nhờ đó, anh chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải ẢNH: ĐỘC LẬP

Đổi vai

Nhưng ở Gia Lai VTV Cup 2026 vừa qua, Long Vũ lại xuất hiện ở một vai trò khác hẳn sở trường. Thay vì được bố trí đá tấn công như thường lệ, anh chấp nhận lùi về đá hậu vệ phải, và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao: chắc chắn trong phòng ngự, đồng thời vẫn tạo được đột biến khi dâng cao tấn công, phối hợp ăn ý với các tiền đạo cánh phải. Đó là một trong những mắt xích giúp U.23 Việt Nam giữ vững mạch bất bại qua 3 lượt trận và lên ngôi vô địch.

Việc chấp nhận thi đấu ở vị trí không quen thuộc, rồi vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cho thấy sự đa năng của Long Vũ. Đây là điều có thể giúp ích rất nhiều khi anh trở về cạnh tranh suất đá chính tại CLB chủ quản SLNA. Mùa giải này, Long Vũ mới chỉ được ra sân 2 trận cho đội bóng xứ Nghệ, nên những kinh nghiệm tích lũy được từ các giải đấu cùng đội tuyển trẻ, đặc biệt là ở một vị trí mới như hậu vệ phải, sẽ là hành trang quý giá để anh thuyết phục ban huấn luyện trao thêm cơ hội ra sân.

Từ một tài năng tấn công từng được truyền thông quốc tế chú ý, đến một hậu vệ phải hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cấp độ U.23, hành trình của Long Vũ cho thấy một cầu thủ trẻ sẵn sàng thích nghi, miễn là có cơ hội ra sân. Với quỹ thời gian phát triển còn rất dài phía trước, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng Long Vũ sẽ còn tiến bộ hơn nữa, ở bất kỳ vị trí nào anh được tin tưởng trao cơ hội.