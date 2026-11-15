Vị thế mới của Nguyễn Đình Bắc

Ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11.2026, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam trao cơ hội thử sức cho nhiều gương mặt mới và cầu thủ trẻ. Trong bức tranh ấy, Nguyễn Đình Bắc dù mới 22 tuổi lại là cái tên giàu kinh nghiệm trận mạc nhất trên hàng công (chỉ tính riêng thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia).

Bước ngoặt ASEAN Cup 2026

Trước đó, Đình Bắc từng trải qua giai đoạn rèn giũa nhiều thử thách, đặc biệt là tại ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8. Thời điểm ấy, anh vẫn là một trong những tiền đạo trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao nhất đội. Sự non nớt về tâm lý khiến phong độ của chân sút quê Nghệ An đôi lúc thiếu ổn định. Tuy nhiên, cách dùng người kiên nhẫn và đặt niềm tin đúng lúc của HLV Kim Sang-sik đã giúp Đình Bắc từng bước cởi bỏ áp lực.

Thay vì bị tác động bởi những đánh giá trái chiều từ dư luận, tiền đạo sinh năm 2004 giữ được thái độ điềm tĩnh, biết cách nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng để tập trung hoàn thiện chuyên môn. Quãng thời gian được trao cơ hội và tích lũy bản lĩnh xuyên suốt giải đấu đã tạo nền tảng quan trọng, giúp Đình Bắc lột xác cả về tư duy chơi bóng lẫn sự tự tin khi khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc hiện tại chơi bóng rất chín chắn ẢNH: MINH TÚ

Sự tin tưởng của ông Kim cũng như nỗ lực của bản thân Đình Bắc đã mang lại "quả ngọt". ASEAN Cup 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt của Nguyễn Đình Bắc khi anh giành cú đúp danh hiệu cao quý: vua phá lưới (5 bàn, bằng Nguyễn Xuân Son) và cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Trở thành điểm tựa

Đến đợt hội quân tháng 11 và dự giao hữu quốc tế Casper Cup 2026, bối cảnh nhân sự trên hàng công đội tuyển Việt Nam thay đổi đáng kể khi xuất hiện nhiều nhân tố mới như tiền đạo nhập tịch lần đầu lên tuyển Olaha Mạnh Đức, gương mặt còn khá mới mẻ Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Văn Tùng… Giữa một tập thể đang tìm kiếm sự gắn kết, Đình Bắc trở thành sợi dây kết nối quan trọng, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các tân binh mạnh dạn thể hiện mình.

Chiến thắng 2-0 trước Đài Loan tối 11.11 trên sân Thiên Trường cho thấy rõ vai trò này của tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội. Đình Bắc liên tục di chuyển rộng, cầm bóng đột phá và tạo ra sức ép trực diện lên hàng thủ đối phương. Chính khả năng thu hút hậu vệ của anh đã mở ra nhiều khoảng trống hơn để các vệ tinh xung quanh có thêm không gian phối hợp và tự tin xử lý bóng.

Dấu ấn rõ nét nhất cho sự già dặn của Đình Bắc nằm ở pha lập công ấn định tỷ số 2-0. Không vội vàng trước vòng vây hậu vệ đối phương, anh bình tĩnh xử lý, mở ra góc sút thuận lợi rồi tạo ra một siêu phẩm để hạ gục thủ môn. Nhịp xử lý bóng và dứt điểm gọn gàng, quyết đoán ấy cho thấy bản lĩnh của một cầu thủ đã quen với môi trường bóng đá đỉnh cao.

Lúc này, Đình Bắc còn nhận được sự đánh giá cao từ chính đối thủ. Trước cuộc chạm trán giữa đội tuyển Việt Nam và Kyrgyzstan vào lúc 19 giờ ngày 17.11, HLV trưởng Urmat Abdukaimov khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng nhất đã nhắc đích danh Nguyễn Đình Bắc. Vị thuyền trưởng đội tuyển Kyrgyzstan nhận xét chân sút xứ Nghệ là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Lời đánh giá từ HLV trưởng đội tuyển Kyrgyzstan cũng là minh chứng cho bước tiến của Đình Bắc. Từ một cầu thủ trẻ cần được dìu dắt dưới thời HLV Kim Sang-sik, anh đã thực sự vươn lên thành trụ cột đáng tin cậy của đội tuyển Việt Nam.