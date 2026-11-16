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    U.17 Việt Nam tập buổi đầu tiên trên sân cỏ xanh mướt mắt ở Qatar: World Cup đã rất gần

    Thu Bồn
    Thu Bồn

    Chiều 16.11, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại cụm sân được FIFA sử dụng chính thức dành cho các đội tuyển tham dự VCK U.17 World Cup 2026.

    Tập ở nơi U.23 và đội tuyển Việt Nam từng rèn chiến thuật

    Địa điểm tập luyện của U.17 Việt Nam là sân Al-Gharafa 5, cách khách sạn nơi đội tuyển lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe bus. Sân Al-Gharafa 5 nằm trong khuôn viên khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club. Đây cũng là địa điểm từng được các đội tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam lựa chọn tập luyện trong những chuyến sang Qatar tập huấn, thi đấu các giải thuộc hệ thống của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

    Không khí buổi tập diễn ra tích cực, với sự tập trung cao độ của các cầu thủ khi thời điểm đội tuyển bước vào trận ra quân đã cận kề. Ban huấn luyện U.17 Việt Nam tiếp tục triển khai các nội dung chuyên môn, giúp toàn đội duy trì trạng thái sẵn sàng và hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng.

    U.17 Việt Nam tập buổi đầu tiên trên sân cỏ xanh mướt mắt ở Qatar: World Cup đã rất gần- Ảnh 1.

    Xe buýt phục vụ di chuyển của U.17 Việt Nam tại VCK U.17 World Cup 2026.

    ẢNH: VFF

    U.17 Việt Nam tập buổi đầu tiên trên sân cỏ xanh mướt mắt ở Qatar: World Cup đã rất gần- Ảnh 2.

    U.17 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên cụm sân tập được FIFA sử dụng cho VCK U.17 World Cup 2026

    ẢNH: VFF

    FIFA đã công bố danh sách đội tuyển U.17 Việt Nam dự U.17 World Cup 2026. Nhưng trên thực tế, HLV Cristiano Roland hiện vẫn chưa vội đưa ra quyết định cuối cùng. Do thời hạn đăng ký danh sách chính thức với FIFA vẫn còn, thành phần 21 cầu thủ của U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể được điều chỉnh trước khi chốt lại theo quy định.

    Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ gặp U.17 Bỉ trong trận ra quân bảng G vào ngày 20.11, tiếp đó lần lượt đối đầu U.17 New Zealand ngày 23.11 và U.17 Mali ngày 26.11.

    U.17 Việt Nam đón tin vui trước trận ra quân World Cup, HLV Roland gửi lời đầy xúc động

    U.17 Việt Nam tập buổi đầu tiên trên sân cỏ xanh mướt mắt ở Qatar: World Cup đã rất gần- Ảnh 3.

    Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026

    ẢNH: VFF

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