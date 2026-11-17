U.17 Việt Nam biến cột mốc lịch sử thành màn ra mắt đáng nhớ tại World Cup

"Tại World Cup U.17 ở Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam nằm cùng bảng G với Bỉ, New Zealand và Mali. Là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á, U.17 Việt Nam đặt mục tiêu tiếp nối phong độ ấn tượng tại đấu trường châu lục dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Cristiano Roland", the-AFC.com viết.

U.17 Việt Nam được AFC kỳ vọng, sẽ biến cột mốc lịch sử thành màn ra mắt đáng nhớ tại World Cup Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á cũng dành sự khích lệ lớn cho thầy trò HLV Cristiano Roland trước giải đấu lớn tầm cỡ như World Cup. "Đội tuyển U.17 Việt Nam đang rất quyết tâm biến cột mốc lịch sử này thành một màn ra mắt đáng nhớ tại World Cup U.17 Qatar 2026".

AFC giới thiệu chi tiết về U.17 Việt Nam, khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội giành quyền tham dự World Cup. Đội đã giành quyền vào vòng chung kết nhờ thành tích lọt vào tứ kết giải U.17 châu Á tại Ả Rập Xê Út diễn ra hồi tháng 5.2026.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U.17 Việt Nam cũng giành được các thành tích đáng khích lệ như vô địch giải U.17 Đông Nam Á hồi tháng 4.2026. Trong đó, cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

U.17 Việt Nam đón tin vui trước trận ra quân World Cup, HLV Roland gửi lời đầy xúc động

Tại World Cup U.17 ở Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam thi đấu trận ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11. Trận tiếp theo gặp U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11. Và trận cuối vòng bảng gặp U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Tất cả đều giờ Việt Nam. Các trận của U.17 Việt Nam diễn ra trên sân Aspire Zone tại Al Rayyan.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại World Cup Ảnh: VFF

Hành trình của U.17 Việt Nam đáng được kỳ vọng

Theo the-AFC.com, đội tuyển U.17 Việt Nam chính thức giành vé đến Qatar dự World Cup U.17 năm 2026 sau chiến thắng trước U.17 UAE với tỷ số 3-2 ở lượt trận cuối bảng C tại giải U.17 châu Á ở Ả Rập Xê Út vào ngày 13.5.2026. Qua đó khép lại vòng bảng ở vị trí dẫn đầu, xếp trên cả U.17 Hàn Quốc.

AFC đánh giá cao cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

"Dù hành trình của U.17 Việt Nam tại giải châu lục dừng lại sau thất bại trước Úc ở vòng tứ kết với tỷ số 0-3, nhưng việc giành quyền góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới vẫn là một cột mốc quan trọng đối với bóng đá Việt Nam", the-AFC.com nhấn mạnh.

"Trong quá trình chuẩn bị cho lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới, đội tuyển U.17 Việt Nam đã có các đợt tập huấn tại Hàn Quốc và UAE - nơi họ giành chiến thắng trước Fiji với tỷ số 2-0. Sau đó, U.17 Việt Nam có trận giao hữu cuối cùng hòa Panama với tỷ số 1-1, trong đó cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực đã thực hiện thành công quả phạt đền ở hiệp 2 để mang về bàn gỡ hòa", the-AFC.com cho biết thêm.

the-AFC.com cũng đặc biệt giới thiệu về Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ 17 tuổi thuộc biên chế CLB Hà Nội. Theo AFC: "Nguyễn Lực rất được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại World Cup U.17 năm nay. Anh là nhân tố sáng tạo chủ chốt của đội tuyển U.17 Việt Nam, nhờ kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng chuyền bóng đa dạng.

Sau khi góp công lớn giúp U.17 Việt Nam giành vé dự World Cup và tỏa sáng trong hành trình lên ngôi vô địch tại giải đấu khu vực (ASEAN), Chu Ngọc Nguyễn Lực được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng đó trên đấu trường thế giới".