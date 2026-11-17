Lịch thi đấu U.17 Việt Nam tại World Cup mới nhất: Xác định kênh phát chính thức

U.17 Việt Nam đá 2 trận giờ đẹp

Theo lịch công bố chính thức từ FIFA, toàn bộ 3 trận đấu vòng bảng của U.17 Việt Nam đều diễn ra tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Al Rayyan, Doha, Qatar). Thầy trò ông Roland lần lượt chạm trán U.17 Bỉ (20 giờ ngày 20.11), U.17 New Zealand (22 giờ 30 ngày 23.11) và U.17 Mali (20 giờ ngày 26.11).

Tất cả các cuộc so tài của U.17 Việt Nam được phát sóng trực tiếp, trọn vẹn trên nền tảng FPT Play.

VCK U.17 World Cup 2026 có 48 đội tham dự, chia làm 12 bảng. Mỗi bảng đá vòng tròn 1 lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng knock-out (32 đội). Với thể thức này, bên cạnh việc tính toán điểm số từng trận, chỉ số phụ và khả năng chắt chiu cơ hội trước các đối thủ vừa tầm sẽ đóng vai trò quyết định đến tấm vé đi tiếp của U.17 Việt Nam.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại U.17 World Cup 2026 ẢNH: FPT PLAY

Nhận diện sức mạnh các đối thủ

Là đối thủ ngay trong trận ra quân ngày 20.11, U.17 Bỉ được giới chuyên môn đánh giá là thử thách lớn nhất tại bảng G. Đội bóng này vừa trải qua một mùa giải ấn tượng khi giành ngôi á quân U.17 EURO 2026, chỉ chịu thua U.17 Ý trên chấm luân lưu ở chung kết sau khi đã loại cả U.17 Pháp tại bán kết. U.17 Bỉ vận hành lối chơi kiểm soát bóng chủ động, phối hợp nhóm có tính tổ chức cao và sở hữu dàn cầu thủ đồng đều trưởng thành từ các lò đào tạo danh tiếng như Anderlecht, Genk hay Club Brugge. Trước thềm giải đấu, hàng công của họ cũng thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng nể với 12 pha lập công chỉ sau 2 trận giao hữu gặp Kosovo và Latvia.

Trong khi đó, U.17 New Zealand là đối thủ mà U.17 Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành điểm ở lượt trận thứ hai ngày 23.11. Dù không sở hữu nhiều ngôi sao tấn công bùng nổ, nhưng đại diện châu Đại Dương lại có bề dày kinh nghiệm đáng nể với 11 lần góp mặt tại sân chơi U.17 World Cup. Nòng cốt đội hình của họ lần này quy tụ đông đảo những gương mặt từng vô địch giải U.16 châu Đại Dương 2025. Điểm tựa lớn nhất của New Zealand nằm ở hàng thủ với đội trưởng Ethan Dyer - trung vệ đang khoác áo Sydney FC và là chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng U.16 châu Đại Dương. Khả năng đọc tình huống, không chiến và phát triển bóng từ tuyến dưới của Dyer đòi hỏi các chân sút U.17 Việt Nam phải duy trì sự tập trung cao độ.

Ở lượt trận hạ màn vòng bảng ngày 26.11, U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Mali một thế lực của bóng đá trẻ thế giới. Đại diện Tây Phi từng hai lần vô địch giải đấu cao nhất lục địa đen cấp độ U.17, giành ngôi á quân U.17 World Cup 2015 và đoạt hạng ba ở kỳ giải năm 2023. Điểm mạnh đặc trưng của U.17 Mali là nền tảng thể lực sung mãn, sải chân dài cùng khả năng bứt tốc và tranh chấp tay đôi vượt trội. Trên hàng công, tiền đạo cánh phải Djigui Koita được FIFA xếp vào nhóm những ngôi sao đáng xem nhất giải nhờ tốc độ và kỹ thuật xử lý bóng lắt léo.

Lịch thi đấu bảng G ẢNH: FPT PLAY







