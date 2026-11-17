Đội tuyển Việt Nam cần củng cố vị trí

Dù tăng một bậc lên hạng 98 thế giới và có số điểm tích lũy 1.233,64 sau trận thắng đội Đài Loan với tỷ số 2-0 ngày 11.11, đội tuyển Việt Nam rất cần nỗ lực để tiếp tục đánh bại đội Kyrgyzstan để củng cố vị trí hiện nay. Đội tuyển Kyrgyzstan hiện cũng tăng một bậc lên hạng 103 sau trận thắng đội Đài Loan với tỷ số 3-0 ngày 14.11.

Đội tuyển Việt Nam hướng tới một trận thắng nữa trước Kyrgyzstan để giữ vững vị trí bảng xếp hạng FIFA và còn có thể tăng bậc Ảnh: Minh Hoàng

Trong khi đó, đội tuyển Tajikistan (hạng 100) nhờ thắng Oman (hạng 80) với tỷ số 1-0 ngày 14.11 tại King's Cup (Thái Lan) đã được cộng 5,80 điểm, để có 1.224,68 điểm, vươn lên hạng 99 soán ngôi của đội tuyển Mozambique.

Đội tuyển Mozambique vì trận thua Ethiopia với tỷ số 0-1 tại vòng loại Cúp châu Phi ngày 13.11 đã bị trừ 16,52 điểm, chỉ còn số điểm tích lũy 1.221,71 - rớt 2 bậc xuống vị trí thứ 100. Nhờ đó, đội tuyển Việt Nam từ hạng 99 vươn lên 98.

Số điểm của đội tuyển Việt Nam và Tajikistan hiện chênh lệch không xa, chỉ 8,96 điểm. Vì vậy, trong trường hợp nếu đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan, cùng lúc Tajikistan gặp Thái Lan (lên hạng 91 thế giới) ở chung kết King's Cup (lúc 19 giờ 30 cùng ngày 17.11) và thắng trận, thì khả năng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đánh mất vị trí thứ 98 hiện nay về tay đối thủ Trung Á này.

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Do đó, để đảm bảo vị trí, đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Kyrgyzstan để giữ vững hạng 98 hiện nay.

Khả năng đội tuyển Việt Nam rơi ra ngoài tốp 100 sau FIFA Days tháng 11 khá thấp, bất kể đội tuyển Mozambique thắng lại Ethiopia trong trận lượt về lúc 20 giờ cùng ngày 17.11. Do đội tuyển Mozambique có thứ hạng cao hơn Ethiopia (đã tăng lên hạng 140), nên số điểm được cộng lại nếu thắng trận này vẫn ít hơn rất nhiều so với trận thua ngày 13.11.

Điểm số của đội tuyển Mozambique và đội tuyển Việt Nam hiện chênh lệch đến 11,94 điểm.

Nhóm còn lại có thể đe dọa vị trí của đội tuyển Việt Nam gồm El Salvador (hạng 101, đợt này không thi đấu), trong khi Luxembourg (hạng 102) thua cả 2 trận trước Estonia (0-1) và Iceland (0-3) tại UEFA Nations League nên liên tiếp rớt vị trí trên bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng FIFA mới nhất được cập nhật sáng 17.11 Ảnh: FIFA.com

Đội tuyển Việt Nam vẫn có thể tăng bậc

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan vào tối nay, sẽ được cộng khoảng 4,68 điểm, tích lũy vào số điểm hiện có để tăng lên 1.238,32 điểm. Với số điểm này, đội hoàn toàn có thể tăng lên hạng 97 thế giới, soán ngôi của đội tuyển Guatemala (đang có 1.239,60 điểm).

Guatemala để thua Canada với tỷ số 2-3 ngày 14.11 tại tứ kết lượt đi CONCACAF Nations League, nên bị trừ 5,49 điểm. Hai đội sẽ gặp lại trong trận lượt về ngày 17.11, nếu Guatemala lại thua, họ tiếp tục bị trừ số điểm gần tương tự và là sẽ cơ hội cho đội tuyển Việt Nam qua mặt nếu thắng Kyrgyzstan.

Cùng diễn biến, khả năng đội tuyển Thái Lan để thua Tajikistan trong trận chung kết King's Cup khá thấp. "Voi chiến" đang nỗ lực kết thúc năm 2026 bằng một chức vô địch, sau khi thất bại liên tiếp ở hai trận chung kết giải khu vực Đông Nam Á hồi tháng 7 và 8 trước đội tuyển Việt Nam (ASEAN Cup) và Indonesia (FIFA ASEAN Cup) tháng 9 và 10.

Đội tuyển Thái Lan cũng rất quyết tâm giành lại chức vô địch King's Cup (năm 2025, Thái từng thua đội tuyển Iraq ở trận tranh vô địch). Hiện đã vươn lên hạng 91 thế giới, nếu thắng Tajikistan và vô địch King's Cup, "Voi chiến" hoàn toàn có thể chiếm lấy vị trí thứ 90 thế giới lần đầu tiên sau rất nhiều năm.