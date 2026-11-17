Việt Nam tập buổi cuối cùng cho trận cuối cùng của năm 2026: Phải 9 tháng nữa, mới hội quân trở lại

Chiều 16.11, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng trước trận gặp Kyrgyzstan, diễn ra lúc 19 giờ ngày 17.11 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Đây không chỉ là cuộc đối đầu quyết định chức vô địch giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 mà còn là trận đấu khép lại lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026.

Trận giao hữu tối nay, chắc chắn sẽ đọng lại cảm xúc bởi nhiều lẽ. Khi Asian Cup 2027 đã hoãn đến tận cuối năm sau thay vì vào tháng 1.2027 nên hai trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản (dự kiến ngày 30.12.2026) và với đội tuyển Qatar (dự kiến vào ngày 5.1.2027) cũng đã phải hủy bỏ. Trong năm 2027, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu vòng loại thứ hai World Cup 2030 trong hai khoảng thời gian, từ tháng 9.2027 và tháng 3.2028. Xem giữa là VCK Asian Cup (cuối tháng 12.2027, đầu năm 2028). Vì thế, đội tuyển Việt Nam dự kiến phải đến tháng 8.2027 mới hội quân trở lại. Không biết thời điểm đó, có gì biến động về nhân sự đội tuyển?

Đình Bắc thoải mái, hai thủ môn trẻ tập trung cao độ

Không khí buổi tập của đội tuyển Việt Nam vào chiều qua diễn ra với tinh thần tích cực. Các cầu thủ tập trung hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi chạm trán Kyrgyzstan, đối thủ được đánh giá có thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp tốt.

Đây là buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026 ẢNH: VFF

Đình Bắc thể hiện sự thoải mái và tự tin trên sân tập. Tiền đạo trẻ đang là một trong những nhân tố được kỳ vọng tạo ra khác biệt trên hàng công của đội tuyển Việt Nam.

Ở trận thắng Đài Loan 2-0 ngày 11.11, Đình Bắc đã ghi bàn ấn định tỷ số, tiếp tục cho thấy khả năng tạo đột biến. Phong độ của chân sút thuộc CLB Công an Hà Nội cũng nhận được sự chú ý từ đối thủ. Trước cuộc đối đầu ngày 17.11, HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan đã nhắc đích danh Đình Bắc và đánh giá anh là một trong những tiền đạo xuất sắc của bóng đá Việt Nam hiện tại.

Bên cạnh Đình Bắc, sự chú ý trong buổi tập còn hướng về hai thủ môn Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt. Cả hai đều tập luyện rất tập trung trong bối cảnh vị trí bắt chính ở trận gặp Kyrgyzstan vẫn đang chờ quyết định từ ban huấn luyện.

Đình Bắc tự tin trên sân tập ẢNH: VFF

Trước đó, Lê Giang Patrik đã trở về CLB Công an TP.HCM để chuẩn bị cho trận gặp Buriram United tại Shopee Cup ngày 18.11. Sự vắng mặt của thủ thành sinh năm 1992 buộc HLV Kim Sang-sik phải thay đổi lựa chọn trong khung gỗ.

Trung Kiên sở hữu lợi thế về chiều cao 1,91 m, khả năng làm chủ không gian và kinh nghiệm làm việc cùng ban huấn luyện đội tuyển quốc gia. Thủ môn HAGL cũng từng có nhiều trận đấu quan trọng trong màu áo U.23 Việt Nam.

Trung Kiên đứng trước cơ hội được bắt chính cho đội tuyển ẢNH: VFF

Văn Việt rất tập trung ẢNH: VFF

Trong khi đó, Văn Việt được đánh giá cao nhờ phản xạ, khả năng phán đoán và kinh nghiệm thi đấu tại V-League. Thủ thành thuộc biên chế Thể Công Viettel cũng đang chờ cơ hội thể hiện năng lực ở đội tuyển quốc gia.

Việc lựa chọn Trung Kiên hay Văn Việt sẽ là một trong những quyết định nhân sự đáng chú ý của HLV Kim Sang-sik trước trận đấu cuối cùng trong năm.

Trận đấu khép lại một năm nhiều dấu ấn của đội tuyển Việt Nam

Cuộc đối đầu Kyrgyzstan mang ý nghĩa quan trọng khi hai đội đang cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Casper Cup 2026.

Sau lượt trận gặp Đài Loan, Kyrgyzstan tạm dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +3 nhờ chiến thắng 3-0. Đội tuyển Việt Nam cũng có 3 điểm nhưng xếp sau với hiệu số +2. Vì vậy, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần giành chiến thắng trước Kyrgyzstan nếu muốn đăng quang.

Tuy nhiên, ý nghĩa của trận đấu không chỉ nằm ở danh hiệu của một giải giao hữu. Đây còn là dịp để ban huấn luyện nhìn lại hành trình của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026, giai đoạn đội bóng có nhiều kết quả tích cực nhưng cũng bộc lộ những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.

Dấu ấn lớn nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chức vô địch ASEAN Cup 2026, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Danh hiệu này tiếp tục cho thấy hiệu quả trong cách xây dựng lối chơi, tổ chức đội hình và phát huy sức mạnh tập thể của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam lại không duy trì được thành tích như mong đợi. Dù được kỳ vọng tiến sâu, đội bóng áo đỏ cuối cùng chỉ xếp thứ 4 chung cuộc.

Tại giải đấu này, đội tuyển Việt Nam có những trận đấu đáng chú ý như chiến thắng 1-0 trước Philippines và thắng Pakistan 4-2. Tuy nhiên, thất bại 0-2 trước Thái Lan cùng những kết quả không thuận lợi ở các trận đấu quan trọng khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik không thể đạt mục tiêu đề ra.

Ai sẽ trấn giữ khung thành đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan khi Lê Giang Patrik vắng mặt?

Ở trận gặp Kyrgyzstan, đội tuyển Việt Nam không có sự phục vụ của 4 cầu thủ CLB Công an TP.HCM gồm Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường và Olaha Mạnh Đức. Điều này khiến HLV Kim Sang-sik phải điều chỉnh đội hình, nhưng đồng thời mở ra cơ hội cho những gương mặt ít được thi đấu.

Đối đầu một Kyrgyzstan có thể hình tốt và sở hữu những cầu thủ tấn công nguy hiểm như Joel Kojo hay Kayrat Zhyrgalbek Uulu sẽ là bài kiểm tra đáng chú ý đối với khả năng phòng ngự, kiểm soát khu trung tuyến và tổ chức tấn công của đội tuyển Việt Nam.

Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại năm 2026 bằng chức vô địch Casper Cup, tạo thêm động lực trước những mục tiêu tiếp theo. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém là màn trình diễn của toàn đội, đặc biệt ở những vị trí đang được thử nghiệm.



