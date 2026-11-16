Đội tuyển Indonesia bị đuổi người, để CLB trong nước thủ hòa trận tập huấn FIFA Days

Indonesia tung cả cầu thủ chưa hoàn tất nhập tịch vào thi đấu

CNN Indonesia cho biết, đội tuyển Indonesia bị Bali United thủ hòa với tỷ số 1-1 trong một trận giao hữu không chính thức diễn ra tại sân vận động Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali vào tối 15.11. Đây là trận đấu kín, không đón giới truyền thông đại chúng, tuy nhiên vẫn có một nhóm nhỏ được phép theo dõi cuộc đối đầu này - trận đấu được sắp xếp để thay thế cho một lịch trình trong khuôn khổ FIFA Days bị hủy.

Đội Indonesia (áo đỏ) có trận đấu tập thay thế lịch thi đấu FIFA Days không mấy vui vẻ, khi bị đuổi người và bị CLB trong nước thủ hòa tỷ số 1-1 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Có một chi tiết đáng lưu ý, đó là ở trận này HLV John Herdman bất ngờ sử dụng cả cầu thủ Taisei Marukawa (gốc Nhật Bản) - người vẫn chưa chính thức trở thành công dân Indonesia - vào sân thi đấu.

HLV này cũng sử dụng các cầu thủ nhập tịch khác như Mees Hilgers và Shayne Pattynama vào sân ngay từ đầu. Tương tự là Rafael Struick, cầu thủ được ông Herdman triệu tập trở lại đội tuyển quốc gia, cũng góp mặt trong đội hình xuất phát, theo CNN Indonesia.

Tuy nhiên, màn trình diễn của đội tuyển Indonesia không mấy khởi sắc. Họ sớm bị Bali United dẫn trước, nhưng may mắn bàn thắng do cầu thủ Jay Herdman, là con trai của HLV Herdman ghi, không được công nhận do lỗi việt vị.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Indonesia vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng được ghi bởi cầu thủ Arlyansyah Abdulmanan (đang khoác áo CLB Persija Jakarta), sau khi anh tận dụng thành công đường chuyền chọc khe từ Zanadin Fariz.

Sau giờ nghỉ, HLV Herdman tung Taisei Marukawa và Adrian Wibowo vào sân. Đến phút 54, đội tuyển Indonesia chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi cầu thủ Alfharezzi Buffon nhận thẻ đỏ. Cầu thủ thuộc biên chế Dewa United này đã bị trọng tài truất quyền thi đấu sau một pha vào bóng thô bạo.

Dù chỉ còn 10 người trên sân, đội tuyển Indonesia vẫn tiếp tục gây sức ép. Họ thậm chí được hưởng một quả phạt đền sau khi Adrian bị phạm lỗi, và Jens Raven là người bước lên thực hiện cú sút. Tuy nhiên, ở lần sút đầu tiên, Raven không đưa được bóng vào lưới. Anh kịp thời ập vào đá bồi thành bàn, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo lỗi và từ chối bàn thắng.

HLV Herdman của đội tuyển Indonesia Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Trong khi đó, bàn thắng của Bali United gỡ hòa tỷ số 1-1 được ghi bởi cầu thủ Remco Balk ở phút 67. Trận giao hữu này là trận đấu duy nhất của đội tuyển Indonesia trong đợt tập huấn tại Bali, theo CNN Indonesia tường thuật.

HLV Herdman nói gì sau màn trình diễn chưa thuyết phục của Indonesia?

Theo báo chí Indonesia, sau trận đấu HLV Herdman chỉ hài lòng vì toàn bộ 22 cầu thủ ở đợt tập huấn này đều được thi đấu. Trong đó, bảo đảm mỗi người đều có ít nhất 45 phút thi đấu, thử nghiệm nhiều chiến thuật bao gồm khả năng kiểm soát phòng ngự cũng như bản sắc tấn công của đội.

HLV Herdman cũng ca ngợi chất lượng thi đấu của các cầu thủ CLB Bali United, nhưng mặt khác ông lấy làm tiếc về sự cố buộc đội tuyển Indonesia phải chơi với 10 cầu thủ ngay từ hiệp 2.

Sau đợt tập huấn này, đội tuyển Indonesia sẽ có một quãng nghỉ kéo dài đến tháng 3.2027 sau khi Asian Cup 2027 bị hoãn đến tháng 12. Báo chí Indonesia cho rằng, liên đoàn bóng đá nước này cần sớm tìm kiếm đối thủ ngay từ bây giờ, để đội tuyển không thể tiếp tục trống lịch thi đấu FIFA Days.

Việc không thi đấu ở FIFA Days tháng 11 khiến đội tuyển Indonesia chưa thể cải thiện vị trí bảng xếp hạng FIFA, hiện xếp thứ 116 thế giới. Trong khi, đội tuyển Việt Nam sẽ tăng bậc lên vị trí 98 thế giới sau đợt trận sắp tới đây, gặp Kyrgyzstan lúc 19 giờ ngày 17.11.