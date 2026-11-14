Lý do HLV Pochettino chấp nhận cuộc phiêu lưu với M.U, dù rất yêu đội tuyển Mỹ

Không thể cưỡng lại sức hút quá lớn của M.U

Trong cuộc họp báo trước trận tứ kết CONCACAF Nations League khi đội tuyển Mỹ gặp đội Haiti lúc 4 giờ 30 ngày ngày 15.11 tại Miami, Florida, HLV Pochettino đã bày tỏ: "Tôi không thể từ chối lời mời từ M.U. Dẫn dắt đội tuyển Mỹ là một trong những vinh dự lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Tuy nhiên, khi một CLB như M.U ngỏ lời, không một ai có thể từ chối họ".

HLV Pochettino chia tay đội tuyển Mỹ khi thừa nhận không thể cưỡng lại sức hút và lời mời từ CLB M.U Ảnh: Reuters

"Đúng, tôi đã ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2030, nhưng liên đoàn cũng biết rằng không có nhiều cơ hội xuất hiện trong cuộc đời bạn như lời mời từ M.U. Bạn không thể từ chối nó", HLV Pochettino chia sẻ thêm.

Ông cũng bật khóc khi nói lên lý do mình phải chia tay đội tuyển Mỹ: "Thật khó để nói chuyện lúc này. Tôi là một người rất dễ xúc động. Đó là một quyết định rất buồn, là quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhưng chúng tôi rất chuyên nghiệp và chúng tôi đang cố gắng biến giấc mơ của mình thành hiện thực".

Trước cuộc họp báo này diễn ra, CLB M.U và Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) đều công bố các quyết định chính thức lần lượt gồm bổ nhiệm và chia tay ông Pochettino. Trong thông báo, CLB M.U cho biết, ông Pochettino sẽ nắm đội từ ngày 18.11 và chính thức kế vị HLV Michael Carrick đã bị sa thải vào ngày 12.11.

Điều này phù hợp như các tin tức trước đó đã xác nhận, nhà cầm quân 54 tuổi người Argentina này sẽ phải hoàn tất công việc của mình ở đội tuyển Mỹ, bao gồm trận gặp Haiti ngày 15.11 và trận ngày 18.11. Sau đó, ông sẽ hướng đến TP.Manchester để chuẩn bị ngay cho trận đại chiến giữa M.U gặp Liverpool trên sân khách Anfield lúc 23 giờ 30 ngày 22.11 tại vòng 11 Ngoại hạng Anh.

Trong quãng thời gian dẫn dắt đội tuyển Mỹ, HLV Pochettino đã đưa đội bóng tiến vào vòng 16 đội tại World Cup 2026, đồng thời thể hiện những mảng miếng bóng đá ấn tượng cùng một cấu trúc thi đấu đầy tính cạnh tranh, theo Marca.

Tuy nhiên, lời mời gọi từ "Quỷ đỏ" thành Manchester - đội bóng đang tìm kiếm một nhà cầm quân tên tuổi sau sự ra đi của Carrick - đã trở thành cơ hội mà vị HLV người Argentina này không thể từ chối.

HLV Pochettino sẽ đối mặt ngay với thử thách khắc nghiệt khi M.U sắp trải qua 5 trận đấu then chốt Ảnh: Reuters

Thử thách to lớn: Khôi phục vinh quang tại Old Trafford

HLV Pochettino trở lại giải Ngoại hạng Anh, nơi từng làm nên tên tuổi của ông bắt đầu từ hành trình dẫn dắt CLB Southampton (mùa 2013 - 2014), sau khi thử sức vai trò HLV ở CLB Espanyol tại Tây Ban Nha.

Ông Pochettino sau đó thăng tiến nhanh trong sự nghiệp cầm quân, khi đến Tottenham và đưa CLB này vào chung kết Champions League lịch sử năm 2019. Ông cũng giúp đội bóng Bắc London này có thời điểm cạnh tranh ngôi vô địch Ngoại hạng Anh. Trước khi đến PSG rồi Chelsea.

Việc trở lại dẫn dắt M.U, sẽ đưa vị HLV đầy cá tính này trở lại môi trường CLB đầy sôi nổi. Nhưng cũng là một thử thách cực lớn cho ông Pochettino, với mục tiêu đưa đội bóng lừng danh này sớm thoát khỏi nhóm 3 đội rớt hạng ở Ngoại hạng Anh mùa 2026 - 2027.

"CLB lừng danh nước Anh này đặt kỳ vọng lớn vào khả năng phát triển tài năng trẻ và xây dựng đội hình có hiệu suất cao của Pochettino. Ban lãnh đạo coi đây là những phẩm chất thiết yếu để đội bóng có thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao nhất, cả tại Ngoại hạng Anh lẫn các đấu trường châu Âu", Marca cho biết.

Cũng theo báo hàng đầu Tây Ban Nha này: "Tại Old Trafford, yêu cầu về sự thay đổi đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết sau khởi đầu mùa giải đầy bất ổn, điều đã thúc đẩy quyết định thay đổi nhân sự trong ban huấn luyện. M.U đang xếp thứ 18 ở Ngoại hạng Anh với vỏn vẹn 8 điểm sau 10 trận. Họ chỉ thắng 1 trận tại đấu trường quan trọng này kể từ đầu mùa".

"Với sự xuất hiện của Pochettino, người hâm mộ M.U hy vọng sẽ được chứng kiến lối chơi tấn công đặc trưng với cường độ cao - phong cách đã gắn liền với vị HLV này trong suốt sự nghiệp của ông tại nước Anh trước đây. Đây không phải là một thử thách dễ dàng, nhưng vị chiến lược gia người Argentina đã chứng tỏ rằng ông hoàn toàn quen với việc đối mặt với những thách thức cam go nhất dưới sự soi xét khắt khe từ truyền thông xứ sở sương mù", cũng theo Marca.

M.U sẽ trở lại thi đấu sau FIFA Days với lịch thi đấu cực kỳ nặng trên mọi mặt trận, bao gồm trận gặp Liverpool (ngày 22.11), Sporting CP (26.11), Brentford (28.11), và Newcastle (3.12). Đây là những thử thách khắc nghiệt đầu tiên đang chờ ông Pochettino.