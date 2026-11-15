HLV Jesus lên tiếng sau trận thua Đan Mạch của Bồ Đào Nha thời hậu Ronaldo, tan vỡ màn tri ân

Bồ Đào Nha không cảm thấy thiếu Ronaldo

Khi được hỏi liệu có cảm thấy thiếu vắng Ronaldo trong trận đấu ngày hôm nay hay không, HLV Jorge Jesus đáp: "Thiếu cái gì cơ? Anh ấy đâu còn ở đội tuyển quốc gia nữa, vậy thì thiếu cái gì chứ? Thứ duy nhất thiếu ở đây chính là sự hiện diện của anh ấy để bầu bạn với tôi thôi".

HLV Jorge Jesus luôn cứng rắn trước các câu hỏi liên quan Ronaldo Ảnh: Reuters

HLV Jorge Jesus giải thích thêm trong cuộc họp báo sau trận thua của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch: "Một chuyện không liên quan gì đến chuyện kia. Mọi người nhớ anh ấy, họ chưa quên những gì Ronaldo đã làm trong 23 năm với đội tuyển quốc gia. Không ai vui cả. Tuy nhiên, anh ấy không còn thi đấu nữa, anh ấy không ở đây, và anh ấy cũng đã quyết định hoàn cảnh của mình rồi".

Về trận thua quá đậm trước Đan Mạch, HLV Jorge Jesus bày tỏ: "Nhìn chung, chúng tôi không phải là một đội chắc chắn như ở Đan Mạch ở hàng thủ. Chúng tôi không thể ngăn cản đợt tấn công của Đan Mạch, đặc biệt là trong hiệp hai. Trong hiệp một, chúng tôi để thủng lưới một quả phạt đền. Trong hiệp hai, khi tôi nghĩ đội có thể cải thiện thì chúng tôi đã không làm được".

Bồ Đào Nha đã có suất vào tứ kết UEFA Nations League khi dẫn đầu bảng 4 League A. Tuy nhiên, họ cần phải thắng Xứ Wales ở lượt cuối vào ngày 18.11 để bảo đảm ngôi đầu. Đan Mạch hiện xếp thứ 2 cũng chắc suất đi tiếp.

Theo HLV Jorge Jesus: "Đội tuyển Bồ Đào Nha phải nhanh chóng phản ứng trở lại sau trận thua Đan Mạch. Một kết quả khả quan ở Cardiff trong trận gặp Xứ Wales là điều phải diễn ra".

Màn tri ân Ronaldo không suôn sẻ

Hậu vệ Ruben Dias chia sẻ: "Chúng tôi muốn dành tặng một chiến thắng đặc biệt cho Ronaldo và tất cả người hâm mộ Bồ Đào Nha, vì vậy việc để thua trên sân nhà thật đáng buồn. Đây vốn là một đêm tri ân dành cho Ronaldo".

Đội tuyển Bồ Đào Nha ra sân với tất cả cầu thủ đều mặc áo số 7 để tri ân Ronaldo Ảnh: Reuters

Trước khi trận đấu bắt đầu, đội tuyển Bồ Đào Nha đã tổ chức lễ tri ân Ronaldo - người vừa tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vào tuần trước. Các cầu thủ cùng các em nhỏ dắt tay ra sân đều mặc áo đấu in tên và số 7 của Ronaldo.

Khi các đội bước ra sân, người hâm mộ đã giương cao một biểu ngữ lớn với dòng chữ "Cảm ơn đội trưởng", trong khi những tràng pháo tay vang dội khắp sân vận động khi đồng hồ trận đấu điểm phút thứ 7.

Ronaldo có trận ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2003 và sau đó thiết lập các kỷ lục thế giới về số bàn thắng cũng như số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, với 146 pha lập công sau 234 trận đấu.

Điểm sáng trong sự nghiệp quốc tế của anh là chức vô địch EURO 2016, nhưng hành trình này lại kết thúc không mấy êm đẹp khi cầu thủ 41 tuổi xảy ra mâu thuẫn với huấn luyện viên Jorge Jesus vì không được chọn vào đội hình tham dự một trận đấu tại UEFA Nations League hồi tháng 9.

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Sự việc này khiến ngôi sao từng 5 lần giành Quả bóng vàng phải nhận án treo giò 30 ngày từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, dẫn đến quyết định giải nghệ của anh.

Hệ quả, ngay trận đầu tiên kể từ khi Ronaldo giải nghệ, đội tuyển Bồ Đào Nha phải nhận cú sốc là trận thua quá đậm trước Đan Mạch ngay sân nhà của mình.