Đội tuyển Anh chấm dứt chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử của Tây Ban Nha

Sự thống trị của các nhà đương kim vô địch thế giới đã dừng lại

Trận thua của Tây Ban Nha diễn ra trên sân Metropolitano, sau khi họ để đối thủ dẫn trước đến 3-0 chỉ sau 57 phút thi đấu. Kane mở tỷ số phút 45 từ chấm 11m, Konsa và White liên tiếp ghi bàn các phút 53 và 57 giúp đội tuyển Anh có khởi đầu vô cùng ấn tượng trước các nhà đương kim vô địch thế giới.

HLV Luis de la Fuente thừa nhận đội tuyển Tây Ban Nha đã trở lại mặt đất sau trận thua đội tuyển Anh ngay trên sân nhà ngày 16.11 Ảnh: Reuters

"La Roja" chỉ tìm lại chính mình sau khi đội tuyển Anh chơi thiếu người từ phút 63 vì tiền vệ Elliot Anderson nhận thẻ đỏ. Đội quân của HLV Luis de la Fuente sau đó liên tiếp rút ngắn tỷ số nhờ công Oyarzabal ghi phút 65 từ chấm 11m và Nico Williams ghi phút 75. Nhưng chung cuộc họ vẫn chịu nhận thất bại đầu tiên kể từ tháng 3.2024.

Trận thua này khiến đội tuyển Tây Ban Nha chính thức khép lại một giai đoạn thống trị bóng đá thế giới, kéo dài từ hành trình vô địch EURO 2024 đến World Cup 2026 với tổng cộng 43 trận bất bại, là chuỗi trận bất bại dài nhất lịch sử bóng đá thế giới, vượt qua kỷ lục của đội tuyển Ý 37 trận bất bại (năm 2018 - 2021) và Argentina 36 trận bất bại (2019 - 2022).

Dù để thua trận đầu tiên sau một hành trình dài, HLV Luis de la Fuente không tỏ ra thất vọng. Ông chia sẻ: "Tây Ban Nha sẽ bước vào chu kỳ tỏa sáng mới. Tôi rất lạc quan và tôi nghĩ rằng bây giờ một giai đoạn mới bắt đầu, một thử thách mới và phải bắt đầu lại giống như cách chúng tôi đã bắt đầu hồi đó, tôi thậm chí không nhớ khi nào, bằng chiến thắng".

Để thua đội tuyển Anh, Tây Ban Nha vẫn có vé vào tứ kết UEFA Nations League với vị trí nhì bảng A3 và sẽ thi đấu từ năm tới. "Vào tháng 3 (2027), chúng tôi sẽ trở lại với sự tỏa sáng mới và tập trung vào việc vượt qua vòng đấu loại trực tiếp, lọt vào trận chung kết Nations League một lần nữa và cố gắng giành chiến thắng", HLV Luis de la Fuente nhấn mạnh.

Cũng theo HLV Luis de la Fuente, trận thua trước đội tuyển Anh đã đưa Tây Ban Nha trở lại mặt đất và cho thấy, kỷ lục mà "La Roja" tạo ra sẽ rất khó đạt được. "Tôi vẫn nghĩ mọi người đều muốn đánh bại Tây Ban Nha và đó là điều tốt, nhưng chúng tôi đã sẵn sàng vượt qua những thử thách đó. Có lẽ hôm nay chúng tôi còn lại dư vị hơi đắng đó, vì chúng tôi không quen với điều này, nhưng điều đó có thể xảy ra", ông bày tỏ thêm.

Đội tuyển Anh đã chứng minh sức mạnh và sự tiến bộ sau cú sốc thua ngược Argentina tại bán kết World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Đội tuyển Anh đã khẳng định sức mạnh trước nhà vô địch

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel đã ca ngợi chiến thắng ấn tượng của đội tuyển Anh trước Tây Ban Nha là "một lời tuyên bố đanh thép" cho hành trình tiếp tục hướng đến giấc mơ vô địch World Cup.

"Tất nhiên đây là một chiến thắng khẳng định sức mạnh và niềm tin của chúng tôi. Tôi rất vui vì các cầu thủ cảm thấy rất tự tin, tôi cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi rất tích cực, chúng tôi khuyến khích mọi người hãy là chính mình và cố gắng vượt qua giới hạn của mình trên sân khấu ngày hôm nay", HLV Tuchel hào hứng bày tỏ trong cuộc họp báo sau trận đấu.

"Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được những gì chúng tôi đã thể hiện ở màn trình diễn trong 60-65 phút để dẫn trước 3-0 là rất xứng đáng. Tất nhiên, chiếc thẻ đỏ và quả phạt đền đã thay đổi động lực và đặc điểm của trận đấu cũng như 30 phút trước đối thủ là Tây Ban Nha, nó giống như 3 giờ vậy, điều đó đã thay đổi mọi thứ. Nhưng chúng tôi biết rất rất rõ những gì họ đưa ra và đó là lời tuyên bố cũng như tầm quan trọng của chiến thắng này, rằng nó xứng đáng", HLV Tuchel nhấn mạnh.

Trận thắng trước Tây Ban Nha giúp đội tuyển Anh của HLV Tuchel lấy lại niềm tin, sau khi họ bị chỉ trích dữ dội vì trận thua trước Argentina tại bán kết World Cup 2026 bỏ lỡ cơ hội vào chung kết sau khi đã dẫn trước đối thủ.

Tuy nhiên, HLV Tuchel cho biết, đội của ông đã tiến bộ kể từ đó và đây là trận đấu hay nhất trong triều đại của ông.

"Chúng tôi biết rất rõ những bước đi mà chúng tôi đã thực hiện sau World Cup. Với hoàn cảnh, áp lực và chất lượng cũng như nơi chúng tôi thi đấu với các nhà đương kim vô địch thế giới và họ bất bại trong 43, 44 trận. Đây là một màn trình diễn rất trọn vẹn và là trận hay nhất cho đến nay", HLV Tuchel chia sẻ thêm.