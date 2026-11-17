Olaha Mạnh Đức đã chia tay đội tuyển để trở về phục vụ CLB Công an TP.HCM. Việc chân sút nhập tịch gốc Nigeria vắng mặt để lại khoảng trống đáng kể về sức mạnh tấn công của đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, HLV Kim Sang-sik hiện tại vẫn còn trong tay những tiền đạo có thể hình tốt và đáng được trao cơ hội thử sức.

Ông Kim thử nghiệm "tam tấu" mới

Những cầu thủ cao nhất trên hàng tiền đạo của đội bóng sao vàng lúc này là Nguyễn Đăng Dương (1,84 m), Nguyễn Văn Tùng (1,81 m) và Nguyễn Đình Bắc (1,80 m) và Nguyễn Trần Việt Cường (1,80 m). Nếu tiếp tục vận hành sơ đồ chiến thuật 3-4-3, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc hoàn toàn có thể sắp xếp "tam tấu" Nguyễn Đình Bắc - Nguyễn Văn Tùng - Nguyễn Đăng Dương đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt hàng công. Bộ ba này có thể là sự lựa chọn tối ưu nếu xét trên cả hai phương diện: thể hình và chuyên môn.

Nguyễn Đình Bắc (7) lúc này đã trở thành trụ cột của đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Bên hành lang trái, Nguyễn Đình Bắc đang đạt trạng thái hưng phấn cao sau pha lập công đẹp mắt trong ngày ra quân gặp đội tuyển Đài Loan. Với sải chân dài, tiền đạo đang khoác áo CLB Công an Hà Nội không chỉ mạnh ở những pha bứt tốc đoạn ngắn mà còn đủ sức càn lướt khi đột nhập xuống đáy biên hoặc ngoặt bóng vào trung lộ dứt điểm.

Nguyễn Văn Tùng sẽ được chơi đúng vai trò "số 9" thuần túy. Thể hình tốt giúp chân sút của CLB Hà Nội tự tin tì đè với các cầu thủ phòng ngự bên phía Kyrgyzstan, đồng thời phát huy khả năng chọn điểm rơi và dứt điểm nhanh gọn trong khu vực 16,5 m.

Nguyễn Văn Tùng có thể hình khá tốt, đang được ông Kim trao cơ hội thử lửa ở vị trí tiền đạo cắm ẢNH: MINH TÚ

Mảnh ghép mới mẻ nhất ở đợt hội quân đội tuyển Việt Nam lần này là Nguyễn Đăng Dương. Ở trận đầu tiên hôm 11.11, tiền đạo sinh năm 2005 không được điền tên vào danh sách thi đấu. Nhưng đến trận giao hữu cuối cùng gặp đại diện Trung Á, chân sút trưởng thành từ lò Thể Công Viettel nhiều khả năng trở thành sự lựa chọn gây bất ngờ của HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ đang khoác áo CLB Hưng Yên sở hữu chiều cao tốt nhất trên hàng công đội tuyển Việt Nam lúc này. Nếu vào sân, anh có thể được bố trí chơi tiền đạo lệch phải. Khi đội nhà tổ chức tấn công bên cánh đối diện, Đăng Dương sẽ bó vào cột xa tìm kiếm cơ hội.

Vẫn chưa thể khẳng định về hiệu quả phối hợp thực chiến của bộ ba Đình Bắc, Văn Tùng và Đăng Dương. Bởi, các cầu thủ này chưa có nhiều thời gian sát cánh cùng nhau. Kinh nghiệm trận mạc ở cấp đội tuyển quốc gia của Văn Tùng và Đăng Dương còn khiêm tốn và vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng.

Chân sút sinh năm 2005 Nguyễn Đăng Dương có chiều cao lý tưởng so với mặt bằng chung của cầu thủ Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, đây chính là "tam tấu" sở hữu chiều cao tốt nhất mà HLV Kim Sang-sik có thể tung ra sân. Trước Kyrgyzstan, việc bố trí 3 tiền đạo đều cao từ 1,80 m trở lên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hơn hẳn trong nhiều tình huống bóng bổng, từ những cú tạt ở hai biên cũng như các pha bóng cố định cả ở mặt trận tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự.