U.17 Việt Nam thoải mái dùng bữa sáng buffet tại khách sạn hạng sang

Trước thềm World Cup U.17 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam đang ổn định sinh hoạt tại Doha (Qatar), nơi thầy trò HLV Cristiano Roland được bố trí lưu trú trong một khách sạn hạng sang để chuẩn bị cho giải đấu.

HLV Roland và các học trò trước khách sạn lưu trú ở Doha ẢNH: VFF

Bữa ăn sáng dinh dưỡng cho các tuyển thủ trẻ ẢNH: VFF

FIFA và nước chủ nhà sắp xếp các điều kiện lưu trú, tập luyện chu đáo ẢNH: VFF

Toàn đội ăn sáng buffet ở khách sạn ẢNH: VFF

Theo những hình ảnh được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đăng tải, các cầu thủ cùng thành viên ban huấn luyện có bữa sáng buffet tại khách sạn trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ. Bữa ăn được phục vụ với nhiều món ăn dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu bổ sung năng lượng của các cầu thủ trong giai đoạn tập luyện và chuẩn bị thi đấu. Các thành viên đội tuyển xuất hiện với tinh thần tích cực, cùng nhau dùng bữa và trò chuyện.

Đối với các cầu thủ trẻ, việc bảo đảm chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và duy trì thể trạng có vai trò quan trọng, đặc biệt khi toàn đội phải thích nghi với điều kiện sinh hoạt tại một quốc gia khác. Bên cạnh các buổi tập chuyên môn, thời gian sinh hoạt tại khách sạn cũng giúp các cầu thủ nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và duy trì tinh thần thoải mái trước những trận đấu quan trọng.

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Hoàn tất khâu chuẩn bị, hướng đến trận ra quân gặp U.17 Bỉ

Song song với việc ổn định sinh hoạt, đội tuyển U.17 Việt Nam đã bắt đầu chương trình tập luyện tại Qatar. Chiều 16.11, thầy trò HLV Cristiano Roland có buổi tập đầu tiên trên sân Al-Gharafa 5, thuộc khu liên hợp thể thao Al Gharafa Sports Club. Đây là một trong những địa điểm được FIFA bố trí phục vụ các đội tuyển tham dự World Cup U.17 2026.

Sân tập cách khách sạn nơi đội tuyển lưu trú hơn 20 phút di chuyển bằng xe buýt. Khu liên hợp thể thao này cũng từng được đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.23 Việt Nam sử dụng trong những chuyến tập huấn, thi đấu tại Qatar.

U.17 Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Qatar ẢNH: VFF

Trong buổi tập, các cầu thủ thể hiện sự tập trung và tích cực thực hiện những yêu cầu chuyên môn. Ban huấn luyện tiếp tục triển khai các nội dung chiến thuật, giúp toàn đội hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước trận mở màn.

World Cup U.17 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt của bóng đá Việt Nam khi đây là lần đầu tiên đội tuyển U.17 giành quyền tham dự giải đấu. Thầy trò HLV Cristiano Roland cũng là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại ngày hội bóng đá thế giới năm nay.

Trước đó, đội tuyển U.17 Việt Nam đã giành chức vô địch U.17 Đông Nam Á hồi tháng 4.2026, sau đó tiếp tục gây ấn tượng tại giải U.17 châu Á diễn ra ở Ả Rập Xê Út. Chiến thắng 3-2 trước U.17 UAE ở lượt trận cuối vòng bảng giúp U.17 Việt Nam giành ngôi đầu bảng C và đoạt vé dự World Cup. Dù dừng bước tại tứ kết sau thất bại trước U.17 Úc, thành tích này vẫn đánh dấu bước tiến quan trọng của bóng đá trẻ Việt Nam.

Xe buýt phục vụ U.17 Việt Nam tại VCK World Cup U.17 2026 ẢNH: VFF

Tại World Cup U.17 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, U.17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U.17 Bỉ lúc 20 giờ ngày 20.11, sau đó lần lượt đối đầu U.17 New Zealand lúc 22 giờ 30 ngày 23.11 và U.17 Mali lúc 20 giờ ngày 26.11. Tất cả đều theo giờ Việt Nam. Các trận đấu của thầy trò HLV Cristiano Roland diễn ra tại Aspire Zone, Al Rayyan (Qatar).