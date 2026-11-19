Buriram United chỉ có 1 điểm, chưa ghi bàn bào

Việc Buriram United nhận thất bại 0-1 trên sân nhà của CLB Công an TP.HCM vào tối 18.11, tại lượt trận thứ hai bảng A Cúp các CLB Đông Nam Á 2026-2027 đã khiến truyền thông Thái Lan phải bất ngờ.

Sau trận đấu, nhiều trang báo tại xứ chùa vàng đồng loạt bày tỏ quan ngại về phong độ đáng báo động của nhà vô địch bóng đá Thái Lan. Với tư cách là đội bóng thống trị giải quốc nội ở 5 mùa giải gần nhất và đang giữ cúp vô địch Đông Nam Á, Buriram United được kỳ vọng sẽ sớm khẳng định sức mạnh tại vòng bảng.

Thế nhưng sau 2 lượt trận, họ vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào, mới có vỏn vẹn 1 điểm (sau 1 trận hòa, 1 trận thua) và rơi xuống vị trí áp chót bảng A. Trong khi đó, 3 điểm quý giá trên sân nhà đã đưa CLB Công an TP.HCM vươn lên đứng ở vị trí nhì bảng A (hiện có 4 điểm).

Nguyễn Thái Quốc Cường (số 19) lập siêu phẩm cuối trận giúp CLB Công an TP.HCM đánh bại Buriram United trên sân Bình Dương ẢNH: KHẢ HÒA

"Cú sẩy chân đầy tiếc nuối"

Đưa tin về kết quả này, tờ Siamsport gọi thất bại trước đại diện Việt Nam là "cú sẩy chân đầy tiếc nuối của Buriram United ở thời khắc quyết định, khi cuộc đối đầu tưởng chừng đã an bài với kết quả chia điểm". Trang báo thể thao hàng đầu Thái Lan nhìn nhận chính sự thiếu tập trung ở giai đoạn cuối trận đã khiến Buriram United phải trả giá đắt bằng bàn thua. Đồng thời, Siamsport cũng dành lời khen ngợi cho tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường, gọi cầu thủ bên phía CLB Công an TP.HCM là "người hùng" khi tung ra cú dứt điểm đẹp mắt để định đoạt cục diện, giữ lại 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ nhà.

Dưới góc độ chuyên môn, trang Khaosod cho rằng Buriram United không hề lép vế về thế trận, thậm chí còn là đội tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt hơn so với CLB Công an TP.HCM. Tuy nhiên, bài viết của trang báo này chỉ ra rằng sự vô duyên của các chân sút Buriram United là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua. "Khi hàng công liên tục phung phí lợi thế mà mình tạo ra, đại diện Thái Lan dần rơi vào thế bế tắc và phải nhận đòn trừng phạt vào cuối trận", trang Khaosod nhận định.

Về màn trình diễn cá nhân, Khaosod đánh giá Lê Giang Patrik của CLB Công an TP.HCM là chốt chặn vững chắc làm nản lòng hàng công của đội khách. Trang báo Thái Lan dẫn chứng rằng các ngoại binh bên phía Buriram United đã tung ra nhiều cú sút nhưng đều chào thua trước "người gác đền" số một của đội tuyển Việt Nam.