Kịch bản quen thuộc của những siêu phẩm

Trên sân Bình Dương tối 18.11, trong trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên của sân cỏ bóng đá Việt Nam ngay sau khi đợt tập trung FIFA Days tháng 11 khép lại, CLB Công an TP.HCM đã có màn trình diễn đầy bản lĩnh trước đương kim vô địch Buriram United (Thái Lan).

Sau phần lớn thời gian giằng co quyết liệt, thế bế tắc chỉ được khai thông ở những phút cuối trận bằng một khoảnh khắc xuất thần mang đậm dấu ấn cá nhân. Tân binh của đội tuyển Việt Nam Nguyễn Thái Quốc Cường đi bóng từ hành lang trái, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút như búa bổ đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A, ấn định thắng lợi 1-0 cho đại diện V-League.

Nguyễn Thái Quốc Cường (phải) ghi siêu phẩm giúp CLB Công an TP.HCM giành 3 điểm trên sân nhà ẢNH: KHẢ HÒA

Điều thú vị nằm ở chỗ, pha lập công mang về 3 điểm quý giá cho CLB Công an TP.HCM lại có sự tương đồng đáng kinh ngạc với 2 tuyệt phẩm mà tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vừa ghi trong màu áo đội tuyển Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 trên sân Thiên Trường. Ở cả hai trận đấu gặp Đài Loan (ngày 11.11) và Kyrgyzstan (ngày 17.11), Đình Bắc đều khiến cầu trường bùng nổ bằng những tình huống xử lý tương tự. Từ cánh trái, chân sút này ngoặt bóng vào trung lộ rồi vung chân dứt điểm đầy uy lực khiến thủ môn đối phương bó tay.

Ba bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng ít ngày, từ màu áo đội tuyển quốc gia cho đến sân chơi khu vực cấp CLB, cùng được tạo nên bởi một công thức chung. Sự tiếp nối đầy cảm hứng giữa Đình Bắc và Quốc Cường càng trở nên đáng chú ý khi cả hai đều là những người con xứ Nghệ, thuộc thế hệ cầu thủ sinh năm 2004 và vừa sát cánh cùng nhau trong đợt hội quân của đội tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 11.

Nguyễn Đình Bắc vừa lập 2 siêu phẩm trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở 2 trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 11 ẢNH: MINH TÚ

Dù cùng trang lứa, hành trình khẳng định vị thế của bộ đôi này tại đội tuyển quốc gia lại mang hai sắc thái khác nhau trong bức tranh nhân sự của HLV Kim Sang-sik.

Với Nguyễn Đình Bắc, năm 2026 đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc để vươn lên trở thành trụ cột trên hàng công. Không chỉ được tin tưởng trao băng đội phó đội tuyển Việt Nam, tiền đạo sinh năm 2004 còn dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển trong năm 2026. Lối chơi giàu tốc độ, khả năng tự tạo cơ hội và sự bùng nổ đúng lúc giúp Đình Bắc trở thành điểm tựa của đội bóng sao vàng.

Trong khi đó, Nguyễn Thái Quốc Cường đang đi những bước đầu tiên trên hành trình chinh phục màu áo đội tuyển Việt Nam. Là một trong những tân binh được triệu tập ở đợt tập trung vừa qua, tiền vệ này dường như được tiếp thêm sự tự tin. Ngay khi trở lại phục vụ CLB Công an TP.HCM, Quốc Cường đã có màn trình diễn chói sáng trước đối thủ hàng đầu Thái Lan như Buriram United.

Hy vọng, Đình Bắc, Quốc Cường sẽ tiếp tục giữ vững phong độ. Khi các cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định được bản thân, đây là tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam.