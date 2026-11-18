CLB Công an TP.HCM bỏ lỡ cơ hội

Đúng như dự đoán, CLB Công an TP.HCM tiếp tục chơi khá ấn tượng trước đội bóng được đánh giá cao hơn. Ở hơn nửa đầu hiệp 1, các học trò của HLV Arthur Diles bị Buriram United ép sân. Phút 26, Lê Giang Patrik có tình huống băng ra kịp thời, cản phá thành công cú dứt điểm cận thành của Causic. Ngoài ra, đại diện Thái Lan thực hiện được một số pha phối hợp nguy hiểm nhưng hàng thủ chủ nhà đã thi đấu tập trung và kỷ luật để hóa giải.

Trong 20 phút còn lại, CLB Công an TP.HCM bắt đầu vùng lên tấn công mạnh mẽ, liên tiếp tạo ra được một số pha dứt điểm nguy hiểm. Phút 30, CLB Công an TP.HCM có màn đáp trả. Kevin Yamga đột phá ấn tượng bên cánh phải rồi căng ngang thuận lợi vào trong nhưng Tiến Linh lại không thể tạo ra được điểm cắt. Tiếp theo đó, lần lượt Quốc Cường, Olaha Mạnh Đức sút xa, nhưng chỉ tiếc là bóng đi chưa đủ khó.

Tiến Linh chưa thể ghi bàn thắng thứ 3 cho riêng mình ở mùa giải này ẢNH: KHẢ HÒA

Quốc Cường thi đấu rất nổi bật trong trận đấu này ẢNH: KHẢ HÒA

Quốc Cường tỏa sáng rực rỡ

Sang hiệp 2, đôi bên triển khai lối chơi sở trường của mình. Buriram United chủ động tấn công, còn CLB Công an TP.HCM luôn sẵn sàng cho các tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công tốc độ. Olaha Mạnh Đức, Aldair Ferreira hay Quốc Cường là những mũi khoan chơi nổi bật.

Quốc Cường, người vừa có lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, vỡ òa cảm xúc sau bàn thắng tuyệt đẹp ẢNH: KHẢ HÒA

Từ giữa hiệp 2, cả CLB Công an TP.HCM và Buriram United đều có những điều chỉnh nhân sự để cải thiện khâu tấn công. Đáng chú ý, Olaha Mạnh Đức, cầu thủ "cày ải" nhiều nhất bên phía đội chủ nhà, phải rời sân để nhường chỗ cho Ngô Đăng Khoa. Rất có thể, tiền đạo gốc Nigeria bị quá tải.

Phút 84, Ngô Đăng Khoa băng xuống rất tốc độ, căng ngang vào trong để Quốc Cường đệm bóng cận thành. Lưới đã rung lên, nhưng bàn thắng không đến với CLB Công an TP.HCM do bóng đã đi hết đường biên ngang. Nhưng Quốc Cường không cần tiếc nuối quá lâu. Chỉ 4 phút sau, anh thực hiện cú sút trái phá, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho CLB Công an TP.HCM.