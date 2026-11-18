HLV Polking nói rất hay về Đình Bắc

CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) chuẩn bị bước vào màn so tài nhà vô địch Malaysia Johor Darul Ta'zim tại lượt hai vòng bảng ASEAN Club Championship. Trận đấu diễn ra trên sân Hàng Đẫy lúc 19 giờ 30 ngày mai 19.11 là bài kiểm tra bản lĩnh cho thầy trò HLV Alexandre Polking, bởi Johor rất mạnh.

Đại diện Malaysia đang đứng trong tốp 8 AFC Champions League Elite, đồng thời sở hữu dàn ngoại binh hay bậc nhất Đông Á. Johor cũng thị uy sức mạnh ở trận ra quân ASEAN Club Championship, khi thắng 6-0 trước PRK Svay Rieng (Campuchia).

Ở trận cầu đóng vai trò then chốt cho cuộc cạnh tranh vào bán kết, HLV Polking đã trả lời cặn kẽ khi báo chí đặt câu hỏi: liệu Đình Bắc có ra sân ở trận đấu với Johor?

HLV Mano Polking và Đình Bắc

HLV Polking họp báo Ảnh: Minh Tú

HLV Polking muốn giữ sức cho Đình Bắc ẢNH: MINH TÚ

"Tôi biết phóng viên sẽ hỏi thế này. Điều đó hơi nhạy cảm khi tôi là HLV trưởng. Tôi cũng muốn thật sự rõ ràng về vấn đề này. Tôi sẽ cố gắng làm thế nào để mọi người hiểu cặn kẽ. Đầu tiên, quan trọng nhất, cả Việt Nam rất yêu mến Đình Bắc. Vì cậu ấy là cầu thủ hay, là chàng trai tuyệt vời", ông Polking nhấn mạnh. Đình Bắc là cầu thủ CAHN "cày ải" nhiều nhất từ đầu mùa khi ra sân liên tục cho cả CLB lẫn đội tuyển. Chân sút sinh năm 2004 vừa đá trọn 90 phút trong trận thua 1-2 của đội tuyển Việt Nam trước Kyrgyzstan tại trận giao hữu ngày 18.11.

HLV Polking từng nói Đình Bắc là "mãnh thú" với thể lực và ý chí vượt trội, nhưng ông nhấn mạnh không thể tùy tiện vắt kiệt thể lực học trò.

"Nếu bạn hỏi tôi giữa CLB và đội tuyển, bên nào quan trọng hơn. Tôi sẽ trả lời là đội tuyển. Tôi cần làm gì để tốt nhất cho cầu thủ khi CLB CAHN trải qua lịch thi đấu dày đặc thế này. Đội tuyển là ưu tiên hàng đầu, nhưng tôi đang được CLB trả lương. Tôi cần công việc của mình, tôi cần các cầu thủ. Đình Bắc rất khỏe, nhưng không phải cỗ máy, cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi.

Tôi hiểu truyền thông rất quan tâm đến Đình Bắc, nhưng đây là câu chuyện khá nhạy cảm. Trước hết, Đình Bắc là cầu thủ giỏi, đang có phong độ tốt và được nhiều người yêu mến", HLV Polking tiếp tục nhấn mạnh.

Đình Bắc phải thi đấu liên tục ẢNH: MINH TÚ

"Trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Kyrgyzstan và Đài Loan quan trọng hơn hay những trận đấu của CLB CAHN gặp Johor (ASEAN Club Championship) và Vissel Kobe (AFC Champions League Elite ) quan trọng hơn? Cá nhân tôi cho rằng, chỉ là quan điểm cá nhân thôi, những trận gặp các đối thủ như Johor Darul Ta'zim hay Vissel Kobe sẽ rất bổ ích cho cầu thủ trẻ như Bắc", Polking nhấn mạnh.

CLB CAHN muốn thắng Johor

CLB CAHN khởi đầu vòng bảng bằng chiến thắng 1-0 trên sân Lion City Sailors, nhưng đường vào bán kết còn rất dài với thầy trò HLV Polking, ở bảng đấu có nhiều đội mạnh như Johor, Cảng Thái Lan, Persib Bandung, Lion City hay Svay Rieng.

"Johor đang có phong độ cao. Tôi đã theo dõi đối thủ này khá lâu từ khi còn làm việc ở Thái Lan. Nhiều cầu thủ từng chơi ở Thai League đã chuyển tới Johor. Tôi còn là bạn thân của một cựu HLV Johor nữa", HLV Polking khẳng định sự hiểu biết về đối thủ.

"Mục tiêu của CLB CAHN vẫn vậy: giành chiến thắng. Trên sân nhà, trước sự cổ vũ của cổ động viên nhà, chúng tôi tin rằng mình có thể đạt được mục tiêu đó".

CLB CAHN chỉ mới vừa ngắt chuỗi trận toàn hòa và thua ở V-League bằng chiến thắng nhọc trước CLB Công an TP.HCM. Từ đầu giải, thầy trò HLV Polking đã đá 14 trận, nhiều gấp đôi các đội V-League khác. "Quãng nghỉ vừa rồi rất quan trọng cho các cầu thủ CLB CAHN sau khi cày ải liên tục. Chúng tôi sắp phải chơi 10 trận chỉ trong khoảng 40 ngày, điều đó rất khắc nghiệt. Đội đã trở lại mạch tập luyện như trước, dù còn một số cầu thủ đang bị đau", nhà cầm quân Brazil cho biết.