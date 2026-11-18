Đ ÌNH B ẮC LÀ KHÁC BIỆT

HLV Kim Sang-sik đã tận dụng trận gặp Kyrgyzstan để trình làng một trong những phiên bản đội tuyển VN trẻ nhất lịch sử. Với 6 nhân tố trẻ gồm thủ môn Trung Kiên, hậu vệ Đức Anh, Hồng Phúc, tiền vệ Quang Vinh cùng các tiền đạo Thanh Nhàn, Đình Bắc, đội tuyển VN giống đội U.23+, khi pha trộn giữa hai lứa 22-23 và 25 tuổi. Chỉ có Thành Chung (29 tuổi) và Chí Khải (27 tuổi) là những nhân tố "già" hiếm hoi.

Đội tuyển VN (phải) thua ngược Kyrgyzstan Ảnh: MINH TÚ

Tất nhiên, dùng lực lượng trẻ và mới đồng nghĩa chấp nhận rủi ro bị ép sân. Kyrgyzstan dù đứng hạng 104 thế giới, nhưng đội bóng Trung Á vẫn mang đẳng cấp của đội tuyển từng vào tới vòng loại thứ ba World Cup 2026, đồng thời bất bại 6 trận gần nhất. Kyrgyzstan kiểm soát thế trận nhờ pha trộn giữa kỹ thuật và sức mạnh, cùng lối chơi ban bật ăn ý, lớp lang. Trong lần đầu sát cánh ở tuyến giữa, cả Quang Vinh và Nhật Nam đều bị lấn át. Tuyến tiền vệ VN phải đuổi theo bóng để hỗ trợ phòng ngự, thay vì được cầm bóng triển khai lối chơi.

Đội tuyển VN phải gồng mình phòng ngự trong hầu hết thời gian hiệp 1. Trận đấu trở thành bài kiểm tra cho sức chịu đựng của hàng thủ, và bộ ba Thành Chung - Chí Khải - Đức Anh đã hoàn thành nhiệm vụ khi phối hợp bọc lót, hỗ trợ cho nhau rất tốt. Các trung vệ VN thắng phần lớn các pha tranh chấp tay đôi, bảo vệ tốt khoảng không trước cầu môn của Trung Kiên.

Trong hiệp đấu phải chống đỡ nhiều hơn kiểm soát, đội tuyển VN vẫn mở tỷ số bởi Đình Bắc quá xuất sắc. Tiền đạo 22 tuổi đã một mình tạo nên bàn thắng ở phút 20, khi cầm bóng từ cánh trái ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút trái phá đưa bóng găm vào cầu môn Kyrgyzstan. Trước trận, HLV Urmat Abdukaimov khẳng định để ý đặc biệt đến Đình Bắc vì đây là chân sút hay nhất của VN, nhưng nhận ra là một chuyện, ngăn cản lại là chuyện khác. Đình Bắc chỉ cần một khe hở không rõ ràng để tạo nên tuyệt tác, đó là điều không nhân tố nào trên sân làm được. Đội tuyển VN trở về đúng với hình bóng U.23 VN tại giải châu Á 2026: phòng ngự chặt chẽ, rồi đẩy bóng đến chân Đình Bắc để chờ sự khác biệt.

T HẤT BẠI ĐÁNG TIẾC

Trong hiệp 2, đội tuyển VN cầm bóng nhiều hơn, tập trung khai thác biên phải nơi Thanh Nhàn, Hồng Phúc liên tục cày ải, nhưng thế trận không sáng hơn. Kyrgyzstan chiếm thế thượng phong ở các pha đấu tay đôi, nên ngoại trừ pha bay người đánh… vai của Văn Tùng, đội tuyển VN không tạo được dấu ấn.

Đội tuyển Kyrgyzstan không chỉ tấn công đa dạng hơn, mà còn quyết tâm hơn hẳn chủ nhà. Phút 86, trung vệ Kichin chạy chỗ khôn ngoan, tận dụng pha hàng thủ VN bị hút theo tiền đạo để ập vào đánh đầu góc hẹp gỡ hòa 1-1. Sự non nớt của đội quân trẻ trung dưới thời ông Kim thể hiện rõ sau khoảnh khắc này, khi VN đánh mất thế trận lẫn sự tập trung. Phút 88, Atabaev lập siêu phẩm sút xa từ giữa sân, ấn định chiến thắng 2-1 cho Kyrgyzstan. Rõ ràng tập thể của HLV Abdukaimov xứng đáng thắng nhờ tinh thần rực lửa, cùng lối chơi ở đẳng cấp cao hơn. Trong hiệp 1, Kyrgyzstan chỉ thiếu hiệu quả ở khâu dứt điểm. Còn khi "thước ngắm" đã chuẩn, không thể ngăn đại diện Trung Á. Đội tuyển VN nhận thất bại trong dự tính khi chỉ tập trung thử nghiệm và trao cơ hội cho người trẻ, nhưng bài học hôm nay cần được ôn kỹ.

Sau trận gặp Kyrgyzstan, đội tuyển VN bước vào giai đoạn "ngủ đông". Các tuyển thủ trở lại V-League và hạng nhất đá tiếp mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Năm 2026 đã khép lại với tấm vé dự Asian Cup 2027, cùng ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Dù vậy, đỉnh cao Đông Nam Á của đội tuyển VN vốn dĩ chênh vênh. Do chỉ có một đội hình cùng quá trình tập trung cho ASEAN Cup quá dài, đội bóng của ông Kim bại trận trước Malaysia, Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup. Cộng với thất bại trước Kyrgyzstan bởi sự mất tập trung, đội tuyển VN còn nhiều điều phải làm khi năm 2027 bước ra biển lớn châu Á. HLV Kim Sang-sik cần tiếp tục "đãi cát tìm vàng" để sàng lọc nhân tố mới.