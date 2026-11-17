Trên sân Thiên Trường tối 17.11, đội tuyển Việt Nam khép lại lịch thi đấu năm 2026 bằng trận gặp Kyrgyzstan tại Casper Cup 2026. Nguyễn Đình Bắc đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước với cú sút xa găm thẳng vào góc chữ A. Thế nhưng, 2 pha lập công ở cuối trận của Valerii Kichin và Erbol Atabaev đã giúp đại diện Trung Á lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1.

'HLV Kim Sang-sik vẫn còn hợp đồng...'

Bước vào khu vực phỏng vấn sau trận, chân sút sinh năm 2004 nhận được nhiều câu hỏi về HLV Kim Sang-sik. Đình Bắc dành sự ghi nhận rõ ràng cho vai trò của ông Kim: "Tôi nghĩ trong thành công của đội tuyển Việt Nam, HLV trưởng là người quan trọng nhất, là người lựa chọn các cầu thủ cống hiến. Với những gì mà đội tuyển Việt Nam đã làm được trong thời gian vừa qua, HLV Kim Sang Sik xứng đáng nhận được những lời khen".

Đình Bắc (phải) ghi 2 bàn thắng trong 2 trận đấu dịp FIFA Days tháng 11 ẢNH: MINH TÚ

Bên cạnh đó, tương lai của HLV Kim Sang-sik cũng là vấn đề được quan tâm. Khi được hỏi có mong muốn tiếp tục làm việc cùng ông thầy người Hàn Quốc hay không, Đình Bắc trả lời ngắn gọn: “HLV trưởng đến hết tháng 2 năm sau mới hết hợp đồng, vẫn còn 3 - 4 tháng nữa. Tôi nghĩ mọi người hãy chờ đợi xem điều gì xảy ra".

Đội tuyển Việt Nam đánh rơi chức vô địch Casper Cup 2026 trong vài phút nghiệt ngã

Đình Bắc là một trong những gương mặt tiến bộ rõ rệt dưới thời ông Kim. Ở dịp FIFA Days tháng 11 này, tiền đạo xứ Nghệ lần đầu tiên được tin tưởng giao nhiệm vụ đội phó. Đáp lại sự kỳ vọng đó, anh chơi nổi bật tại Casper Cup 2026, ghi bàn trong cả hai lượt trận của tuyển Việt Nam: 1 bàn ấn định tỷ số 2-0 trước Đài Loan và pha lập công mở tỷ số vào lưới Kyrgyzstan.

Dẫu vậy, khi nhắc tới phong độ cá nhân, Đình Bắc cho biết: “Toàn đội đã giành nhiều danh hiệu trong năm qua. Tôi nghĩ năm 2027 sẽ trở lại mạnh mẽ hơn để cống hiến cho người hâm mộ. Còn màn trình diễn của tôi thì hãy để giới chuyên môn đánh giá".

HLV Kim Sang-sik đã giành được nhiều danh hiệu cùng đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Về phía HLV Kim Sang-sik, hợp đồng hiện tại giữa ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có hiệu lực đến tháng 2.2027. Do trận giao hữu dự kiến với Nhật Bản vào ngày 30.12 tới đã bị hủy và đội tuyển chưa có thêm lịch thi đấu quốc tế nào được xác nhận trước thời điểm đáo hạn hợp đồng, trận gặp Kyrgyzstan nhiều khả năng cũng là lần cuối vị thuyền trưởng này chỉ đạo trong nhiệm kỳ hiện tại.

Vấn đề nhân sự trên băng ghế huấn luyện càng đáng chú ý hơn khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027 từ đầu năm sang giai đoạn từ 23.12.2027 đến 21.1.2028. Theo mốc thời gian mới, hợp đồng của HLV Kim Sang-sik sẽ kết thúc gần 10 tháng trước ngày giải đấu khởi tranh. Đến thời điểm hiện tại, VFF và chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nào về việc ký kết thỏa thuận mới.