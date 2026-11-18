HLV Kim Sang-sik xong nhiệm vụ năm 2026

Trận thua 1-2 trước Kyrgyzstan trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế 2026 cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Kim Sang-sik trên cương vị "thuyền trưởng" đội tuyển Việt Nam, tính theo hợp đồng hiện tại giữa ông và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Cụ thể, hợp đồng của ông Kim và VFF sẽ đáo hạn vào tháng 3.2027. Từ nay đến thời điểm ông Kim hết hợp đồng, đội tuyển Việt Nam cùng U.23 Việt Nam sẽ không còn trận đấu nào.

Đồng nghĩa, nếu HLV Hàn Quốc và VFF không gia hạn, 90 phút tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) tối 17.11 sẽ chứa đựng khoảnh khắc cuối của ông Kim trên băng ghế huấn luyện đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik thành công trong 2 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik bén duyên với bóng đá Việt Nam vào tháng 5.2024, với bản hợp đồng 2 năm (đến tháng 3.2026), tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Cựu HLV Jeonbuk đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khi giúp đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và 2026, cùng U.23 Việt Nam vô địch SEA Games 33 và U.23 Đông Nam Á 2025. Ngoài ra, ông giúp U.23 Việt Nam đoạt hạng ba U.23 châu Á 2026, cũng như giúp đội tuyển Việt Nam có vé đến VCK Asian Cup 2027.

Dưới thời ông Kim, đội tuyển Việt Nam xác lập nhiều kỷ lục, như bất bại 27 trận liên tục (từ tháng 10.2024 đến tháng 9.2026), lần đầu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Trên cương vị HLV, ông Kim đã đánh bại 13 HLV Đông Nam Á, thắng mọi đội tuyển trong khu vực (chỉ trừ Brunei chưa từng gặp).

Tại U.23 Việt Nam, ông Kim có chuỗi 15 trận thắng liên tục tại giải chính thức, con số dài nhất lịch sử.

HLV Kim Sang-sik chỉ cần 2 năm để trở thành nhà cầm quân giàu thành tích nhất cấp độ đội tuyển quốc gia. Ông đã hoàn thành hết mọi mục tiêu, nhiệm vụ VFF giao. Do Asian Cup 2027 bị hoãn đến cuối năm sau, nên HLV Kim không còn trận đấu nào từ nay đến khi hợp đồng hết hạn.

HLV Kim và VFF sẽ thảo luận về tương lai vào đầu năm sau ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia sinh năm 1976 sẽ trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình trong thời gian tới.

Tương lai để ngỏ

Trong 4 tháng cuối trong hợp đồng, ông Kim cùng người đại diện sẽ làm việc với VFF để chốt tương lai.

"Tôi rất vui và hạnh phúc khi làm việc tại Việt Nam. Tôi yêu mến cầu thủ và CĐV, có nhiều ký ức đẹp khi đồng hành cùng mọi người", ông chia sẻ. "Bóng đá Việt Nam có tương lai rộng mở".

HLV Kim Sang-sik khẳng định ông cùng đại diện sẽ làm việc kỹ lưỡng với VFF để bàn thảo về tương lai.

Theo tìm hiểu của Báo Thanh Niên, tương lai ông Kim chỉ được quyết định sau ngày 4.1.2027, thời điểm Đại hội X VFF diễn ra, xác định ban chấp hành khóa mới. Sau khi ổn định đội ngũ nhiệm kỳ 2027 - 2031, VFF mới đàm phán với HLV Kim Sang-sik. Chiến lược gia Hàn Quốc hiện thoải mái với cuộc sống tại Việt Nam và mong muốn gắn bó lâu dài. "Gia đình hạnh phúc khi tôi được người Việt Nam yêu quý. Vợ nói rằng tôi nên sống lâu dài tại Hà Nội", HLV Kim trải lòng.

Trọng tâm đàm phán sẽ nằm ở mức lương, thời hạn hợp đồng và mục tiêu. Trước mắt ông Kim là hai nhiệm vụ lớn, tại vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2027. Đây là hai giải đấu, đội tuyển Việt Nam đều đặt tham vọng tiến xa.