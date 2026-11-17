Đội tuyển Việt Nam dùng gần hết số cầu thủ dự bị

Dù thua Kyrgyzstan với tỷ số 1-2 dẫn đến mất ngôi vô địch giải giao hữu tam hùng trên sân Thiên Trường, nhưng đội tuyển Việt Nam đã đạt được mục đích sau cùng: trao cơ hội cho các gương mặt mới, thử nghiệm lối chơi để tìm ra diện mạo triển vọng cho các giải đấu lớn trong năm 2027.

Đặc biệt, trận giao hữu với Kyrgyzstan chứng kiến số lượng cầu thủ được thay vào sân nhiều nhất dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) dùng tổng cộng 19 cầu thủ ở trận gặp Kyrgyzstan, gần hai đội hình ẢNH: MINH TÚ

Cụ thể, ông Kim đã thay tới 8 cầu thủ vào sân, rải đều trong 3 lượt thay người (riêng lượt thay ở giờ nghỉ giữa hai hiệp không được tính vào tổng số lượt, chiếu theo luật IFAB), với các cầu thủ vào sân bao gồm: Văn Khang (đầu hiệp 2), Minh Khoa, Đăng Dương (phút 72), Ngọc Sơn, Vĩnh Nguyên (phút 80) và Việt Cường, Lý Đức, Minh Phúc (phút 90+3). Trên băng ghế dự bị, chỉ có thủ môn Văn Việt là không có cơ hội ra sân trận này.

Trong khi đó, Kyrgyzstan chỉ dùng 5 quyền thay người trong cả trận.

Con số 8 cầu thủ dự bị được tung vào sân có thể đặt ra thắc mắc: liệu việc thay 8 người có sai quy định, khi người hâm mộ đã quen với việc mỗi đội chỉ được thay tối đa 6 cầu thủ ở các trận giao hữu quốc tế chính thức có tính điểm?

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Câu trả lời là không. Theo chương 3, liên quan đến mục thay cầu thủ của luật bóng đá cho IFAB ban hành, áp dụng từ ngày 1.7.2026, trong các trận giao hữu cấp đội tuyển quốc gia thuộc nhóm A, các đội được đăng ký tối đa 15 cầu thủ dự bị, trong đó được sử dụng tối đa 8 người. Như vậy, luật mới được áp dụng trong năm nay đã nâng số cầu thủ được thay ở trận giao hữu từ 6 người lên thành 8 người.

Mỗi đội có tối đa 3 lần thay người trong thời gian bóng đang thi đấu. Các lượt thay người cùng lúc trong một lần bóng chết được tính là một cơ hội thay người. Lượt thay người ở thời gian nghỉ giữa hai hiệp không tính vào số lần này.

Đình Bắc (áo trắng) là 1 trong 3 cầu thủ hiếm hoi đá trọn vẹn cả trận ẢNH: MINH TÚ

Do đó, đội tuyển Việt Nam đã tuân thủ đúng luật mới. HLV Kim Sang-sik thay đúng 8 người, trong giới hạn số lượt thay cho phép. Chiến lược gia Hàn Quốc đã tận dụng tối đa việc IFAB nới lỏng luật lệ để tạo điều kiện cho càng nhiều học trò được thi đấu càng tốt.

Đội tuyển Việt Nam tăng 1 bậc

"Trận này đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng đã làm tốt hơn những gì tôi yêu cầu. Tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở", HLV Kim Sang-sik đánh giá.

Đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,3 điểm sau trận thua Kyrgyzstan, nhưng vẫn nhích lên hạng 98 thế giới, do Mozambique bị trừ tới 16,52 điểm (vì thua Ethiopia ở giải VĐQG châu Phi). Đây cũng là thứ hạng FIFA khép lại năm 2026 của thầy trò ông Kim Sang-sik.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hướng tới năm 2027 với vòng loại World Cup 2030 và Asian Cup 2027, đều khởi tranh ở nửa cuối năm sau. Trước đó, Đình Bắc cùng đồng đội còn hai đợt FIFA Days (tháng 3 và tháng 6.2027) để xây dựng đội hình và lối chơi.

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