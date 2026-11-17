Đội tuyển Việt Nam lại dùng lực lượng mới mẻ

HLV Kim Sang-sik đã chọn xong 11 gương mặt đội tuyển Việt Nam đá chính ở trận giao hữu với Kyrgyzstan, diễn ra lúc 19 giờ hôm nay (17.11), trong khuôn khổ giải giao hữu quốc tế trên sân Thiên Trường.

Đứng trong khung gỗ là thủ môn Trung Kiên, người được lựa chọn bắt thay Lê Giang Patrik. Hơn một năm sau trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027 (tháng 10.2025), Trung Kiên mới trở lại khung gỗ đội tuyển Việt Nam.

Ở hàng thủ, tân binh Lương Chí Khải lần đầu được đá chính. Anh sẽ sát cánh cùng trung vệ trẻ Đức Anh (sinh năm 2003) và thủ quân Thành Chung, tạo nên bộ ba trung vệ trong sơ đồ 3-4-3.

Lương Chí Khải

Đình Bắc lĩnh ấn tiên phong ẢNH: MINH TÚ

HLV Kim Sang-sik có trận đấu cuối cùng đội tuyển trong năm 2026

Văn Tùng

Tuyến giữa đội tuyển gồm tiền vệ trẻ Nhật Nam bên cạnh Quang Vinh, "thần đồng" được ông Kim đánh giá rất cao năng lực nhờ màn thể hiện tốt tại SLNA (ghi 3 bàn từ đầu mùa). Hai biên gồm Tuấn Tài (trái) và Hồng Phúc (phải). Trong khi đó, bộ ba tấn công gồm Đình Bắc (tiền đạo trái), Thanh Nhàn (tiền đạo phải) và Văn Tùng (trung phong).

Đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan với tỷ số 2-0 ở trận giao hữu ngày 14.11, nhờ hai bàn thắng của Olaha Mạnh Đức và Đình Bắc. Tuy nhiên, Kyrgyzstan còn thắng đậm hơn, với ba bàn thắng trong thế trận áp đảo để tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Ở cuộc so tài với Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik vắng bốn cầu thủ của CLB Công an TP.HCM, gồm thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Nhật Minh, tiền vệ Quốc Cường và tiền đạo Olaha Mạnh Đức.

Nhiệm vụ khó nhằn

Đại diện miền Nam gọi lại các tuyển thủ để chuẩn bị cho trận gặp Buriram trong khuôn khổ ASEAN Club Championship. Do đó, cơ hội ra sân được ông Kim trao cho những nhân tố mới mẻ hơn.

Thủ môn Trung Kiên bắt chính

HLV Urmat Abdukaimov của Kyrgyzstan từng so tài với ông Kim cùng nhiều tuyển thủ Việt Nam, khi ông còn dẫn dắt U.23 Kyrgyzstan gặp U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á 2026.

"Đội tuyển Việt Nam có tổ chức tốt ở cả hai trạng thái tấn công và phòng ngự, sở hữu chất lượng chuyên môn đáng chú ý. Đây là đối thủ phù hợp để Kyrgyzstan kiểm chứng năng lực và tiếp tục hoàn thiện lối chơi", HLV Abdukaimov khẳng định.

Khi được hỏi về cầu thủ Việt Nam gây ấn tượng, nhà cầm quân này lập tức nhắc đến tiền đạo Đình Bắc. "Cầu ấy là một trong những cầu thủ Việt Nam hay nhất hiện tại", ông nói.

Tối nay, Đình Bắc sẽ cùng đội hình mới mẻ của HLV Kim Sang-sik có nhiệm vụ giải mã sức mạnh của Kyrgyzstan, đội đã bất bại 6 trận gần nhất.



