HLV Lee Young-jin vì sao được chọn?

Ngày 17.11, ông Lee Young-jin chính thức ra mắt CLB Đà Nẵng trên cương vị HLV trưởng. Ông Lee Young-jin am hiểu bóng đá Việt Nam, khi có 5 năm sắm vai trợ lý cho HLV Park Hang-seo tại đội tuyển quốc gia và U.23.

Nhờ bộ óc chuyên môn và phân tích nhạy bén của ông Lee, đội tuyển gặt hái nhiều thành công khi vô địch ASEAN Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Sau khi cùng ban huấn luyện ông Park chia tay đội tuyển Việt Nam, ông Lee có thời gian trở về Hàn Quốc làm việc, trước khi trở lại Việt Nam tìm kiếm cơ hội.

Ông Lee Young-jin (giữa) ra mắt đội bóng mới ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

CLB Đà Nẵng giành 9 điểm sau 7 vòng ở V-League, hiện đứng thứ 10, hơn nhóm xuống hạng 4 điểm. Thực tế, đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn chưa ở thế "bĩ cực" trong cuộc đua sinh tồn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng nhận định HLV Lê Đức Tuấn vẫn giữ cho CLB Đà Nẵng ở vị thế an toàn nhưng chưa có bứt phá về chuyên môn, nên mạnh dạn thay đổi.

"Việc bổ nhiệm ông Lee Young-jin thể hiện định hướng của ban lãnh đạo CLB trong việc củng cố công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng đội bóng và hướng đến những mục tiêu mới trong chặng đường phía trước.

Trên cương vị HLV, ông Lee Young-jin sẽ trực tiếp phụ trách công tác huấn luyện, xây dựng chiến thuật, tổ chức chuyên môn và dẫn dắt đội bóng trong các giải đấu sắp tới. CLB kỳ vọng với kinh nghiệm và năng lực chuyên môn, ông sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ xây dựng tập thể đoàn kết, có bản sắc, tinh thần thi đấu quyết tâm và hướng đến những kết quả tích cực", đại diện CLB Đà Nẵng chia sẻ.

HLV Lee Young-jin nói gì trong ngày ra mắt?

“Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo CLB Đà Nẵng đã tin tưởng và trao cho tôi cơ hội. Đà Nẵng là thành phố mà tôi đã có dịp đến thăm nhiều lần trước đây. Vì vậy, trước khi chính thức nhận nhiệm vụ, tôi đã dành thời gian tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, con người, lịch sử cũng như truyền thống của CLB Đà Nẵng.

Tôi hiểu rằng đây là đội bóng có bề dày lịch sử, mang trong mình niềm tự hào và tình cảm rất lớn của người dân thành phố. Đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy vinh dự khi được trở thành một phần trong hành trình của đội", HLV Lee Young-jin khẳng định trong lễ ký hợp đồng.

Ông Lee có nhiệm vụ giúp CLB Đà Nẵng cải thiện thứ hạng ẢNH: CLB ĐÀ NẴNG

"Trong thời gian đầu làm việc, ưu tiên của tôi là tìm hiểu thật kỹ về đội hình hiện tại, từ năng lực, điểm mạnh đến những điểm còn cần cải thiện của từng cầu thủ. Tôi muốn hiểu rõ từng cá nhân để có thể phát huy tốt nhất khả năng của họ, đồng thời xây dựng một tập thể có sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao.

Tôi tin rằng sức mạnh của một đội bóng không chỉ đến từ năng lực của từng cầu thủ, mà còn nằm ở sự đoàn kết, tinh thần chiến đấu và khát khao cùng nhau hướng đến mục tiêu chung. Tôi mong muốn xây dựng CLB Đà Nẵng trở thành một tập thể luôn thi đấu với tinh thần mạnh mẽ, quyết tâm và không bao giờ từ bỏ.

Tôi cũng đã tìm hiểu về định hướng và những kỳ vọng của ban lãnh đạo đối với sự phát triển của CLB trong tương lai. Tôi hiểu rằng phía trước còn nhiều công việc cần thực hiện và những thử thách cần vượt qua. Tôi sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ nỗ lực từng ngày, từng buổi tập và từng trận đấu để từng bước hiện thực hóa những mục tiêu đó".