HLV Kyrgyzstan khen ngợi học trò

Đội tuyển Kyrgyzstan đã đoạt chức vô địch giải giao hữu quốc tế 2026 xứng đáng, khi đánh bại chủ nhà Việt Nam với tỷ số 2-1. Dù thủng lưới trước trong hiệp 1, nhưng đại diện Trung Á đã lội ngược dòng nhờ hai bàn thắng của Kichin và Atabaev ở các phút 86 và 88, qua đó giành ngôi vô địch.

Sau 2 trận, Kyrgyzstan thể hiện rõ đẳng cấp của đội tuyển từng lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2026, từng đánh bại nhà vô địch Asian Cup Qatar. Học trò HLV Urmat Abdukaimov đánh bại Đài Loan ba bàn không gỡ, rồi thắng nốt chủ nhà với thế trận kiểm soát vượt trội.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) bại trận trước Kyrgyzstan ẢNH: MINH TÚ

HLV Abdukaimov chia sẻ sau trận: "Tôi xin chúc mừng toàn đội. Kyrgyzstan rất ít khi thi đấu trong điều kiện nóng ẩm, nhiệt độ cao, chưa kể đối thủ có nhiều cầu thủ giỏi. Chúng tôi bỏ lỡ khá nhiều ở hiệp 1, nhưng chắt chiu cơ hội khi hiệp 2 tới".

Với chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam, Kyrgyzstan đã nối dài chuỗi bất bại lên con số 7. Đội bóng Trung Á cũng tái hiện tỷ số 2-1 từng có trước Việt Nam ở trận giao hữu kín trước thềm Asian Cup 2023, diễn ra cách đây 2 năm. Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, siêu phẩm sút xa từ giữa sân của Atabaev đã mang về chiến thắng trọn vẹn cho thầy trò HLV Abdukaimov, nhưng nhà cầm quân này không cho rằng Kyrgyzstan thắng nhờ khoảnh khắc.

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"Tôi không thể nói chúng tôi đã thắng nhờ tình huống cụ thể, bởi chúng tôi có đấu pháp rõ ràng từ đầu", HLV Abdukaimov khẳng định.

"Phần lớn cầu thủ Kyrgyzstan vừa kết thúc mùa giải vô địch quốc gia đang không ở trạng thái tốt nhất. Dù vậy các dự bị đã thay đổi trận đấu. Chúng tôi gặt hái thành quả xứng đáng với nỗ lực bỏ ra".