HLV Kim Sang-sik tiếc nuối...

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2026 bằng trận thua ngược 1-2 trước Kyrgyzstan. Dù mở tỷ số nhờ công Đình Bắc ở phút 19 với cú sút xa đẹp mắt, nhưng học trò HLV Kim Sang-sik không bảo toàn được thành quả.

Pha đánh đầu cận thành của Kichin (phút 86) cùng cú sút xa của Atabaev (phút 88) khiến đội tuyển Việt Nam lần đầu sau 2 năm hứng chịu cảm giác thua ngược.

Trong trận đấu HLV Kim Sang-sik thử nghiệm toàn diện cả ba tuyến (sử dụng tổng cộng 19 cầu thủ), đội tuyển Việt Nam đã thua ngược trong 5 phút cuối trận, bởi những sai sót phòng ngự. 5 trận gần nhất, Việt Nam thua tới 3. Đây là chuỗi trận kém thành công nhất của ông Kim, kể từ giai đoạn khởi đầu chật vật hồi giữa năm 2024.

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, ở giải đấu không đặt nặng thành tích, HLV Kim Sang-sik đã có cơ hội đánh giá tổng thể năng lực của dàn học trò mới.

Chiến lược gia Hàn Quốc phân tích: "Đây là trận cuối của đội tuyển Việt Nam trong năm 2026. Tiếc rằng chúng tôi đã không thắng để làm quà cho các CĐV, tôi cảm thấy rất có lỗi với mọi người. Dù thua, nhưng tôi cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực hết sức. Trận này đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ trẻ, ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế, nhưng đã làm tốt hơn những gì tôi yêu cầu. Tương lai bóng đá Việt Nam vẫn rộng mở".

HLV Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ, HLV Kyrgyzstan khen cầu thủ Việt Nam

Khi được hỏi nguyên nhân khiến đội tuyển Việt Nam thua Kyrgyzstan, HLV Kim Sang-sik tóm gọn trong ba chữ "mất tập trung".

"Sự mất tập trung ở những phút cuối là rất đáng tiếc, nhất là bàn thua đầu tiên từ tình huống cố định. Khi nhận bàn thua thứ hai, thể lực cầu thủ đã đi xuống, do đó là thời điểm cuối trận. Chúng tôi khó lấy lại thế trận trong hoàn cảnh ấy", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Đình Bắc (áo trắng) là cầu thủ hiếm hoi chứng tỏ được khả năng ẢNH: MINH TÚ

Chiến lược gia Hàn Quốc dành lời khen cho bàn thắng của Đình Bắc, với cú sút xa cháy lưới Kyrgyzstan.

"Tôi chúc mừng Đình Bắc đã ghi bàn hôm nay. Nếu đội tuyển Việt Nam thắng, bàn đó sẽ càng đẹp hơn nữa. Kế hoạch ban đầu là chúng tôi sẽ thay Đình Bắc ra sớm do cậu ấy đã thi đấu nhiều ở CLB. Nhưng rốt cuộc chúng tôi đã quyết định thay đổi", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

HLV Kim Sang-sik khen Lương Chí Khải, bênh vực Trung Kiên

Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng động viên những nhân tố ít khi có cơ hội cống hiến cho đội tuyển Việt Nam, như trung vệ Việt kiều Lương Chí Khải và thủ môn Trung Kiên.

"Lương Chí Khải có thể lực và thể hình tốt, không chiến và tranh chấp tay đôi ổn", ông Kim khen ngợi tân binh sinh năm 1999.

Còn với Trung Kiên, tôi nghĩ bàn thứ 2 cậu ấy mất tập trung và không đọc tình huống tốt, nhưng lỗi đó có thể xảy ra với bất cứ ai. Cậu ấy tập trung ở đội tuyển nhưng chưa có cơ hội thi đấu nhiều khi xếp dưới Nguyễn Filip, Lê Giang Patrik và Văn Lâm. Tôi biết rằng về tâm lý và tinh thần, kiểu gì cũng sẽ có áp lực nhất định cho Trung Kiên", HLV Kim Sang-sik nhận định.

Theo ông Kim, Trung Kiên đã làm tốt nhiệm vụ trừ tình huống thủng lưới bàn thứ hai (sút từ giữa sân). Đặc biệt với thủ môn, anh có thể cứu thua 10 tình huống, nhưng lỗi một lần là bị chỉ trích. Tôi mong Trung Kiên rút được kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn trong tương lai. Trước tình huống đó, tiền vệ của chúng tôi cũng đã mắc sai lầm, nên đây không phải sai lầm của riêng thủ môn và tôi nghĩ không đáng để đề cập tới nhiều.