Sáng 17.11 (giờ Qatar), đoàn công tác của FIFA đã có mặt tại khách sạn Holiday Inn (Doha), nơi đội tuyển U.17 Việt Nam đóng quân trong thời gian tham dự vòng chung kết FIFA U.17 World Cup 2026, để tiến hành kiểm tra các điều kiện phục vụ thi đấu.

Nội dung kiểm tra bao gồm cờ Việt Nam, bản ghi âm nhạc Quốc ca Việt Nam, trang phục thi đấu cùng những trang thiết bị liên quan. FIFA kiểm tra cực kỹ. Các chuyên gia lấy thước đo tỉ mỉ độ dài từng số áo, không được chệch lấy 1 li. Tất cả mọi hạng mục phải đúng theo quy định rất khắt khe của FIFA. Logo nhà tài trợ cho đội cũng phải được dán đúng chuẩn.

Đây là một phần trong quy trình chuẩn bị của FIFA nhằm bảo đảm các đội tuyển đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tổ chức, nhận diện và chuyên môn trước khi giải đấu diễn ra. Đội U.17 Việt Nam đã chuẩn bị rất tốt công tác hậu cần nên không có lỗi nào.



Đoàn công tác của FIFA kiểm tra quy chuẩn Quốc kỳ Việt Nam ẢNH: VFF

Đoàn công tác kiểm tra giấy tờ, hộ chiếu của các thành viên ẢNH: VFF

Sau khi hoàn tất công tác kiểm tra, đại diện FIFA đã trao bằng chứng nhận tham dự vòng chung kết FIFA U.17 World Cup 2026 cho đội tuyển U.17 Việt Nam.

Tấm bằng chứng nhận đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, bởi đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam có đại diện góp mặt tại vòng chung kết World Cup dành cho lứa tuổi U.17.

Đáng chú ý, đội tuyển U.17 Việt Nam cũng nằm trong nhóm 9 đại diện của bóng đá châu Á giành quyền tham dự giải đấu năm nay. Việc góp mặt ở sân chơi thế giới mang đến cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng năng lực trước những đối thủ hàng đầu cùng lứa tuổi.

U.17 Việt Nam chính thức nhận bằng chứng nhận tham dự World Cup U.17 2026 từ Liên đoàn Bóng đá thế giới FIFA ẢNH: VFF

Thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến thử thách lớn tại Qatar

FIFA U.17 World Cup 2026 là sân chơi có ý nghĩa đặc biệt đối với lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Không chỉ là lần đầu góp mặt, giải đấu còn mở ra cơ hội để đội tuyển cọ xát với những nền bóng đá có hệ thống đào tạo trẻ phát triển.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Bỉ vào ngày 20.11, New Zealand ngày 23.11 và Mali ngày 26.11.

Đây đều là những thử thách đáng chú ý đối với các học trò HLV Cristiano Roland, đặc biệt khi đội tuyển phải thích nghi với cường độ thi đấu, tốc độ xử lý bóng và yêu cầu thể lực ở một giải đấu cấp thế giới.

U.17 Việt Nam đón tin vui từ FIFA tại Qatar, sẵn sàng cho trận đấu lịch sử ở World Cup

Trong quá trình chuẩn bị tại Qatar, đội tuyển U.17 Việt Nam được bố trí lưu trú tại khách sạn Holiday Inn, với các điều kiện sinh hoạt và dinh dưỡng phục vụ nhu cầu tập luyện, thi đấu. Những hình ảnh được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chia sẻ trước đó cho thấy các cầu thủ duy trì tinh thần thoải mái, sinh hoạt tập trung và có chế độ ăn uống phù hợp.

Bên cạnh công tác hậu cần, ban huấn luyện cũng chú trọng các buổi tập chuyên môn nhằm giúp cầu thủ duy trì thể trạng, hoàn thiện khả năng phối hợp và làm quen với điều kiện thi đấu tại Qatar.

Với một đội tuyển lần đầu dự World Cup, kinh nghiệm thi đấu quốc tế sẽ là yếu tố quan trọng. Những cuộc đối đầu với Bỉ, New Zealand và Mali không chỉ đặt ra yêu cầu về chiến thuật mà còn là bài kiểm tra đối với bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự tập trung của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U.17 Việt Nam hướng đến mục tiêu thể hiện tinh thần thi đấu tích cực, phát huy những điểm mạnh đã được xây dựng trong quá trình chuẩn bị và tận dụng tối đa cơ hội học hỏi tại sân chơi lớn.