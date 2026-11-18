Tài năng trẻ bóng đá châu Á sẵn sàng chinh phục đấu trường thế giới

Chủ tịch AFC Shaikh Salman chia sẻ: "Thay mặt đại gia đình bóng đá châu Á, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến chính quyền Qatar, FIFA và 9 đội tuyển đại diện của AFC tham dự World Cup U.17 năm 2026, hướng tới một ngày hội bóng đá trẻ đầy kịch tính và hấp dẫn.

Qatar tiếp tục thiết lập chuẩn mực toàn cầu trong công tác tổ chức các sự kiện thể thao đỉnh cao. Châu Á hoàn toàn đồng lòng, tự hào và tin tưởng khi Qatar một lần nữa chào đón những ngôi sao tương lai của bóng đá thế giới".

U.17 Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho ngày ra quân World Cup U.17 tại Qatar Ảnh: VFF

"Thông qua tầm nhìn và sứ mệnh của AFC, chúng tôi vẫn kiên định với mục tiêu tạo ra những lộ trình để các tài năng trẻ có cơ hội tỏa sáng trên những sân khấu lớn nhất. Tôi chúc các đội bóng và các trọng tài điều hành trận đấu đạt được nhiều thành công trong những tuần tới", Chủ tịch AFC chia sẻ thêm.

Tại World Cup U.17 2026, AFC có 9 đại diện góp mặt tranh tài. Trong đó có đội chủ nhà Qatar, U.17 Việt Nam, đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á, cũng là đội lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường thế giới.

Các đại diện châu Á được kỳ vọng sẽ tiến xa tại giải lần này là nhà vô địch châu Á năm 2026 - U.17 Nhật Bản, cùng á quân Trung Quốc; bên cạnh đó là các đội lọt vào bán kết như Úc và Uzbekistan; các đội dừng chân ở tứ kết gồm Hàn Quốc, Ả Rập Xê Út, Tajikistan; cùng với U.17 Việt Nam sẵn sàng biến cột mốc lịch sử trở thành màn ra mắt đáng nhớ tại World Cup, theo the-AFC.com. Và nước chủ nhà Qatar cũng hứa hẹn tạo bất ngờ lớn.

Cũng theo the-AFC.com: "Đây là kỳ giải thứ hai liên tiếp, 9 đại diện châu Á mang theo kỳ vọng của cả châu lục bước ra đấu trường thế giới, trong khuôn khổ giải đấu đã được mở rộng lên quy mô 48 đội.

Trong suốt 104 trận đấu bắt đầu từ ngày 19.11, những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới sẽ tranh tài trên 9 sân đấu tại khu phức hợp hiện đại Aspire Zone. Giải đấu sẽ khép lại bằng trận chung kết diễn ra tại sân vận động Ahmad Bin Ali vào ngày 13.12".

AFC đánh giá cao cầu thủ Chu Ngọc Nguyễn Lực của U.17 Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình the-AFC.com

4 đại diện châu Á ra quân ngày khai mạc

Trong ngày khai mạc World Cup U.17, sẽ có 4 đại diện châu Á ra quân, gồm U.17 Hàn Quốc (đội từng ba lần lọt vào tứ kết) gặp Uganda ở bảng B lúc 20 giờ 30 ngày 19.11. Tiếp đó là U.17 Ả Rập Xê Út gặp U.17 Uruguay ở bảng D lúc 21 giờ cùng ngày.

Đội chủ nhà U.17 Qatar, với thành tích tốt nhất trong tám lần tham dự trước đây là vị trí thứ tư vào năm 1991, ra quân gặp Panama lúc 22 giờ tại bảng A. Và U.17 Úc thuộc AFC, á quân năm 1999 - sẽ đánh dấu sự trở lại đấu trường thế giới sau 7 năm vắng bóng bằng trận cầu tâm điểm tại bảng C, đối đầu với Argentina lúc 23 giờ, đều cùng ngày 19.11 và giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu của U.17 Việt Nam tại World Cup Ảnh: VFF

Chờ đợi màn ra mắt của U.17 Việt Nam

Cũng theo the-AFC.com, hành trình thi đấu của các đại diện châu Á tiếp tục vào ngày 20.11, với màn ra mắt của U.17 Việt Nam trên sân khấu bóng đá thế giới rất đáng được chờ đợi.

Thầy trò HLV Cristiano Roland với cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn Chu Ngọc Nguyễn Lực, sẽ bắt đầu hành trình đầy hoài bão của mình bằng trận ra quân gặp đại diện châu Âu, U.17 Bỉ - đội giành hạng ba năm 2015 - vào lúc 20 giờ trên sân số 9 tại Aspire Zone.

Tiếp đó, U.17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp tiếp U.17 New Zealand (đội từng 3 lần góp mặt ở vòng 16 đội) lúc 22 giờ 30 ngày 23.11 trên sân số 8, và gặp U.17 Mali (á quân năm 2015) lúc 20 giờ ngày 26.11 trên sân số 9, tất cả đều ở Aspire Zone và theo giờ Việt Nam.

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