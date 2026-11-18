Đội tuyển Việt Nam bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc

Đội tuyển Việt Nam đã có thể tiếp tục tăng lên hạng 97 thế giới nếu giữ được tỷ số thắng 1-0 trước Kyrgyzstan nhờ bàn thắng tuyệt đẹp của Đình Bắc ghi phút 19. Tuy nhiên, chỉ 2 phút ngắn ngủi ở cuối trận, thầy trò HLV Kim Sang-sik để đối thủ đến từ khu vực Trung Á liên tiếp ghi 2 bàn ở các phút 86 và 88 do công của Kichin và Atabayev, khiến bị thua ngược với tỷ số 1-2.

Đội tuyển Việt Nam (áo trắng) bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc để tiếp tục tăng bậc trên bảng xếp hạng FIFA Ảnh: Minh Hoàng

Trận thua đau khiến đội tuyển Việt Nam bị trừ 5,30 điểm, chỉ còn số điểm tích lũy 1.228,34 điểm, nhưng vẫn giữ vị trí thứ 99 thế giới. Do cùng thời điểm, đội tuyển Mozambique thắng lại Ethiopia với tỷ số 1-0 ở vòng loại Cúp châu Phi được cộng 9,20 điểm bù vào số điểm bị mất (16,52) vì trận thua tỷ số 0-1 ngày 13.11, qua đó giành lại vị trí thứ 98 với số điểm tích lũy 1.230,92.

Đội tuyển Mozambique chỉ hơn Việt Nam vỏn vẹn có 2,58 điểm. Vì vậy, thật đáng tiếc khi đội tuyển Việt Nam để thua Kyrgyzstan, nếu hòa họ chỉ bị trừ 0,03 điểm hoặc thắng có thể được cộng khoảng 4,68 điểm, qua đó sẽ tiếp tục tăng bậc.

Do để thua trận, đội tuyển Việt Nam chỉ giữ hạng 99 thế giới như bảng xếp hạng FIFA ngày 7.10, và bảo đảm vị trí trong tốp 100 thế giới sau khi Tajikistan để thua Thái Lan với tỷ số 0-3 trong trận chung kết King's Cup ngày 17.11.

Tajikistan bị trừ 4,73 điểm, chỉ còn số điểm tích lũy 1.219,95, đứng thứ 100, không thể soán vị trí của đội tuyển Việt Nam. Trong khi Kyrgyzstan được cộng 5,30 điểm từ trận thắng đội tuyển Việt Nam tăng 2 bậc, lên hạng 102 thế giới với số điểm tích lũy 2.207,59. Đội tuyển El Salvador (hạng 101) không thi đấu đợt FIFA Days này nên vẫn giữ hạng, và cũng không thể đe dọa vị trí của đội tuyển Việt Nam.

Các đội khu vực Đông Nam Á ra sao?

Đội tuyển Thái Lan thắng Tajikistan với tỷ số 3-0 ngày 17.11 ở chung kết King's Cup. Qua đó, đã giành được chức vô địch đầu tiên trong năm 2026, sau hai thất bại liên tiếp ở các trận chung kết giải khu vực Đông Nam Á hồi tháng 7 và 8 trước đội tuyển Việt Nam (ASEAN Cup) và Indonesia (FIFA ASEAN Cup) tháng 9 và 10. "Voi chiến" được cộng 4,73 điểm từ trận thắng trên để có 1.257,91 điểm, tăng đến 3 bậc lên hạng 90 thế giới.

Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn dẫn đầu, xếp tiếp theo là đội tuyển Việt Nam. Indonesia xếp thứ 3 với hạng 116 thế giới. Đội tuyển Malaysia tăng 1 bậc lên hạng 132 sau khi thắng Yemen với tỷ số 2-1 ngày 17.11. Trước đó, Malaysia thua đội Trung Quốc với tỷ số 0-2 ngày 14.11. Đội tuyển Singapore để thua cả 2 trận FIFA Days trên sân nhà trước Paraguay với tỷ số 1-4 và Brazil 0-7, vẫn xếp hạng 149 thế giới.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Nhật Bản vẫn dẫn đầu, Thái Lan vươn lên hạng 13. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ hạng 17. Indonesia xếp thứ 21 và Malaysia là 23.

Sau FIFA Days tháng 11, các đội tuyển chỉ trở lại thi đấu trong kỳ FIFA Days kế tiếp vào tháng 3.2027. Do đó, vị trí hiện nay gần như là vị trí cuối cùng của các đội tuyển thế giới trong năm 2026.