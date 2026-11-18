Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã chính thức trao quyền đăng cai giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2027 cho Việt Nam. Quyết định được thông qua tại cuộc họp Ban Thi đấu AFF ngày 23.10.2026 ở Tokyo (Nhật Bản), dưới sự chủ trì của ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kiêm Trưởng ban Thi đấu AFF.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai sân chơi dành cho các đội tuyển U.23 trong khu vực. Theo kế hoạch, giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 7.2027, ngay sau khi vòng loại U.23 châu Á 2028 kết thúc.

Hiện tại, AFF và VFF chưa công bố lịch thi đấu chi tiết, thời điểm khai mạc, thể thức chia bảng cũng như danh sách các sân tổ chức giải. Những thông tin này dự kiến sẽ được AFF và VFF cập nhật trong thời gian tới.

U.23 Việt Nam vô địch giải năm 2025 ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam hướng đến cột mốc lịch sử

U.23 Việt Nam đang là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử giải vô địch U.23 Đông Nam Á với 3 lần liên tiếp giành chức vô địch vào các năm 2022, 2023 và 2025. Đáng chú ý, cả 3 lần đăng quang đều diễn ra trên sân khách. Nếu tiếp tục lên ngôi vào năm 2027, bóng đá trẻ Việt Nam sẽ có lần thứ 4 liên tiếp vô địch sân chơi này. Đây sẽ là cột mốc đặc biệt, nhất là khi đội tuyển được thi đấu trên sân nhà và nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ.

Việc đăng cai giải đấu cũng mang đến lợi thế đáng kể cho U.23 Việt Nam. Các cầu thủ không phải di chuyển xa, có điều kiện làm quen với sân bãi, khí hậu và nhận được sự tiếp sức từ khán giả nhà. Tuy nhiên, áp lực bảo vệ danh hiệu cũng sẽ lớn hơn khi các đối thủ trong khu vực đều muốn chấm dứt sự thống trị của bóng đá Việt Nam.

Đáng chú ý, U.23 Việt Nam vừa có bước chạy đà tích cực trong năm 2026. Tại giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh giành chức vô địch, đồng thời thâu tóm nhiều danh hiệu cá nhân.

Trong đó, Nguyễn Minh Tâm (HAGL) gây ấn tượng khi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới với 3 bàn thắng. Thủ môn Cao Văn Bình cũng được trao danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải. Bên cạnh đó, những gương mặt như Williams Minh Hoàng, Khoa Ngô, Nguyễn Bảo Long và Trần Gia Bảo cho thấy tiềm năng đóng góp cho đội tuyển trong tương lai.

Mục tiêu của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm 2027 không gì khác ngoài chức vô địch ẢNH: VFF

Lịch thi đấu dày đặc, U.23 Việt Nam phải tính toán lực lượng

Năm 2027 được dự báo là giai đoạn bận rộn đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Theo kế hoạch, U.23 Việt Nam sẽ tham dự 3 giải đấu quan trọng, gồm vòng loại U.23 châu Á 2028, giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2027 và môn bóng đá nam SEA Games 34.

Trước tiên, đội tuyển dự kiến tranh tài tại vòng loại U.23 châu Á 2028 vào tháng 6.2027. Đây là đấu trường quan trọng, bởi bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục góp mặt ở VCK, duy trì thành tích tích cực của các thế hệ U.23 gần đây.

Ngay sau đó, U.23 Việt Nam sẽ bước vào giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2027 trên sân nhà vào tháng 7.2027. Đây là cơ hội để đội tuyển vừa hướng đến danh hiệu khu vực, vừa tiếp tục tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đến tháng 9.2027, U.23 Việt Nam tiếp tục tranh tài tại SEA Games 34 tổ chức ở Malaysia. Đây cũng là giải đấu khép lại một năm nhiều thử thách của bóng đá trẻ Việt Nam.

U.23 Việt Nam sẽ có 3 giải đấu quan trọng trong năm 2027 ẢNH: ĐỘC LẬP

Với lịch trình liên tục, bài toán nhân sự sẽ đóng vai trò quan trọng. Ban huấn luyện cần tính toán hợp lý giữa những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế và các nhân tố trẻ giàu tiềm năng, tránh tình trạng quá tải nhưng vẫn đảm bảo sức cạnh tranh ở cả 3 giải đấu.

Đáng chú ý, lứa cầu thủ từng tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản hồi tháng 9.2026 hay Gia Lai VTV Cup 2026 có thể tiếp tục là nguồn nhân sự nòng cốt. Những cái tên như Nguyễn Lê Phát, Lê Văn Thuận, Cao Văn Bình hay Đinh Quang Kiệt đều được kỳ vọng có thêm cơ hội thể hiện trong màu áo U.23 Việt Nam.

Một điều đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik sẽ hết hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vào tháng 2.2027. Không rõ, VFF khóa X có tiếp tục tái ký với ông hay sẽ mời HLV ngoại khác. Nếu VFF chọn đối tác mới, đội U.23 Việt Nam sẽ được dẫn dắt bởi HLV mới và giải U.23 Đông Nam Á sẽ là thử thách đầu tiên của tân HLV.